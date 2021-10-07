Як працює перша екосистема штучного інтелекту й машинного навчання в Україні

AI HOUSE має на меті надавати актуальну освіту талановитим студентам у сфері штучного інтелекту та машинного навчання (AI та ML). Ініціаторами проєкту стали ​Сергій Токарєв​ і ​​Ден Дмитренко — партнери компанії Roosh.

Що відомо про проєкт AI HOUSE

Проєкт AI HOUSE об’єднав однодумців з розвитку найперспективнішого сегмента цифрової економіки представників компанії Reface, венчурної студії Pawa, НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського, Українського католицького університету й Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Про це редакції Бізнес 24 повідомила представниця компанії Roosh.

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Мета створення AI HOUSE

Однодумці створили ту єдину спільноту, де експерти, таланти та ідеї поєднуються задля побудови продуктових AI-стартапів в Україні. Засновники хочуть дати можливість студентам вже з другого курсу розвиватися у сфері штучного інтелекту та машинного навчання.

Сьогодні студенти починають вивчати ML тільки на третьому курсі, водночас працюють уже з другого, водночас перемикаючись на інші мови програмування,

– Богдан Пономар​​, CEO проєкту.

Навчання AI HOUSE

AI HOUSE буде проводити:

регулярні офлайнові ML Boot Camp;

олімпіади;

гостьові лекції від експертів;

хакатони;

запускати школи за різними напрямами в машинному навчанні.

AI HOUSE вже домовився про підтримку з боку Reface, Pawa й ZibraAI. Також проєкт має намір співпрацювати з провідними університетами України. Партнерство підтвердили й такі вищі навчальні заклади, як-от:

Український католицький університет;

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського;

Національний університет "Львівська політехніка".

Плани на майбутнє

"Крім провідних університетів, ми хочемо прилучити до нашої ініціативи професіоналів із різних сфер. Нині серед учасників є підприємці, професори, технічні фахівці, інвестори. Таким чином, кожен із них може поділитися своєю унікальною експертизою з нами для того, щоб зробити AI HOUSE місцем не тільки для молодих талантів, а й для досвідчених спеціалістів", – запевнив Ден Дмитренко, один з ініціаторів проєкту.

Організатори також планують проводити заходи, на яких професіонали з різних сфер зможуть обмінюватися знаннями, останніми технологічними рішеннями та ідеями. Що це дасть?

"Це має дати величезний поштовх для розвитку не тільки технічним фахівцям, а й продуктовим. Саме таких спеціалістів зараз не вистачає для розроблення успішних продуктових компаній в Україні. Для них ми теж плануємо запустити нашу школу наступної весни", – доповнив він.

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AI HOUSE передбачив для експертів регулярні мітапи, воркшопи й технічні конференції за участю міжнародних дослідників і вчених. Проєкт вже підтримала низка експертів, серед яких:

Володимир Кулешов – доцент у Корнелльському університеті, співзасновник і CTO Afresh;

Олександр Романко – професор Торонтського університету, викладач в Українському католицькому університеті та Київській школі економіки;

Олесь Петрів – CTO Reface;

Борис Працюк – CTO Pawa;

Альберто Бетелла – бізнес-ангел, експерт та адвайзер кількох компаній та установ, зокрема Європейської комісії;

Геннадій Газін – бізнесмен, голова Genesis Philanthropy Group.

Аналоги у світі

Проєкти такого типу є вже у Німеччині та Франції. Однак, українським фахівцям не вистачає співпраці.

"Для розкриття потенціалу ML необхідний спільний підхід та формування всеукраїнської мережі машинного навчання. Завдяки нашій унікальній платформі, фінансуванню, підтримці виняткових підприємців та інженерів-далекоглядників ми зможемо змінити нинішні та створити нові галузі промисловості", – Сергій Токарєв, один з ініціаторів AI HOUSE.

Першим кроком побудови новітньої екосистеми штучного інтелекту стане запуск безкоштовної ML-школи, анонс якої буде зроблено у середині жовтня.