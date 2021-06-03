Нещодавнє опитування CBS News показало, що 60% співробітників хочуть продовжувати працювати віддалено, принаймні неповний робочий день. Однак як гарантувати якість дистанційної роботи керівнику – читайте далі.

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Використовуйте час, коли колеги в дорозі

Експерткиня Олександра Семюел пропонує витратити 10 або 15 хвилин зранку на важливі повідомлення – це той час, коли ваші колеги лише їдуть на роботу.

"Це може скоротити цикли зворотного зв'язку та змусити людей цінувати вас як когось, хто поза офісом. Це також створює уявлення про те, що ви завжди працюєте, завжди реагуєте", – пояснила вона.

Часто надсилайте звіти про хід роботи

Надавайте короткі звіти про оновлення у своїй роботі. Це показує колегам, що ви робите. Це може навіть випередити те, що співробітники можуть робити в офісі. Фокус у тому, щоб забезпечити стислість роботи.

Ви надаєте їм швидку, постійну видимість своєї роботи, не обтяжуючи їх переповненою електронною поштою,

– зауважила Семюел.

Загалом, електронні листи здаються холоднішими, ніж їх задумує автор, тому варто "зігрівати" їх. Також подбайте про пунктуацію, друкарські помилки і навіть швидкість вашої реакції.

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Знайдіть час для зворотного зв'язку

Професорка Гарвардської школи бізнесу Цедал Нілі вважає, що лідерам доведеться докласти багато зусиль, щоб регулярно надавати зворотний зв'язок віддаленим працівникам. Саме тому, якщо ваші керівники цього не роблять – проявіть ініціативу.

Реєструйтесь щотижня та бронюйте час у їхньому календарі для глибших квартальних розмов. Це може запобігти виникненню проблеми: ви можете думати, що все добре, адже просто не чуєте претензій від свого керівника.

Встановіть чіткі цілі та показники ефективності

Отримавши чіткі цілі та показники, розпорядіться своїм часом на їх досягнення. Документуйте свій прогрес: коли колега або клієнт вдячний за вашу роботу – збережіть цей електронний лист.

Зробіть файл, у якому буде зібрана вся велика робота, яку ви досягли вдома. Коли настане час огляду роботи – ви вже будете готові.

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