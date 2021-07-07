Як половина населення України: кількість мільйонерів у світі рекордно зросла

Доларові мільйонери схоже не помітили, що 2020 рік був не найкращим для бізнесу. У світі стрімко зростає кількість осіб зі статками у понад мільйон доларів. Лише у трьох країнах з 25 найкращих у рейтингу World Wealth Report їх стало менше.

Згідно із даними щорічної доповіді World Wealth Report 2021 французької консалтингової компанії Capgemini SA, торік кількість багатіїв на планеті зросла на 6,3%, а їхні сукупні статки ще більше — на 7,6%. World Wealth Report використовує фінансові показники 71 держав, які генерують близько 98% світового валового національного доходу та охоплюють 99% капіталізації світових фондових ринків.

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Таким чином 2020 рік дозволив доларовим мільйонерам та мільярдерам у світі збільшити власні сукупні статки до вражаючої суми у 79,6 трильйона доларів. Статками у понад мільйон доларів тепер у світі можуть похизуватись понад 20,8 мільйона осіб, що значно більше ніж половина населення України. Зростанню багатства учасників світових рейтингів багатіїв сприяв істотний підйом фондових ринків, що мав місце у 2020 році.

В якій країні найбільше багатіїв

Серед країн за кількістю доларових мільйонерів та мільярдерів першість торік зберегли США, де проживає понад 6,575 мільйона багатіїв, а їх загальна кількість у країні зросла на 11,3%.

Ледь не вдвічі менше – 3,537 мільйона доларових мільйонерів у Японії, яка зі зростанням 6,2% посіла друге місце.

Третє місце за Німеччиною, у якій із населенням у 83,2 мільйона осіб 1,535 мільйона осіб, мають мільйонні статки.

Це дозволило ФРН обійти 1,4 мільярдний Китай, де було зафіксовано зростання кількості багатіїв на 11% до 1,461 мільйона осіб, що забезпечило йому четверте місце рейтингу.

У США, Японії, Німеччині та Китаї проживає дві третини багатіїв світу.

Слід зазначити, що ці чотири країни акумулювали 62,9% від числа всіх багатіїв у світі у порівнянні з 61,6% у 2019 році та 58,4% у 2012 році.

Які регіони у світі лідирують за кількістю мільйонерів

Кількість багатіїв у регіоні Північної Америки у 2020 зросла на 10,7% і досягла позначки у 7 мільйонів осіб, із сумарним капіталом 24,3 трильйона доларів, забезпечивши регіону перше місце у рейтингу.

Регіон Північної Америки лідирує у рейтингу мільйонерів / Інфографіка Worldwealthreport

Північна Америка вперше за 5 років обійшла Азійсько-Тихоокеанський регіон, у якому кількість багатіїв зросла на 5,8% до 6,9 мільйона осіб. Водночас їх статки зросли на 8,4%, і лише трішки поступаються статкам багатіїв із Північної Америки – 24 трильйони доларів.

Азійсько-Тихоокеанський регіон на другому місці / Інфографіка Worldwealthreport

Третє місце у світі займає Європа, де кількість багатих людей зросла на 2,8% до 5,4 мільйона осіб, із сукупними статками, що становлять 17,5 трильйона доларів

Європа третя у рейтингу мільйонерів / Інфографіка Worldwealthreport

На Близькому Сході — кількість доларових мільйонерів зросла на 6,8% до 0,81 мільйона осіб. Попри зменшення кількості багатіїв у Латинській Америці на 4% до 0,6 мільйона осіб, цей регіон все ще випереджає Африку, де не зважаючи на зростання у 2,7%, кількість мільйонерів становить лише 0,18 мільйона осіб.

На долю трьох останніх регіонів у рейтингу припадає лише 13,7 трильйона доларів статків:

Латинська Америка – 8,8 трильйона,

Близький Схід – 3,2 трильйона,

Африка — 1,7 трильйона.

Де мільйонерів торік стало менше

Попри те, що світовий тренд до зростання кількості доларових мільйонерів та їх статків є доволі стабільний, у рейтингу перших 25 країн, все ж таки знайшлись і свої "невдахи". Мова йде про країни, у яких кількість багатіїв зменшилась, а таких у першій 25-ці рейтингу виявилось аж три.

У Великобританії кількість багатіїв скоротилася до 573 з 591, в Кувейті — до 205 з 207, а у Бразилії — до 186 зі 199 доларових мільйонерів, що мешкали там у 2019 році.