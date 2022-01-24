Як подати річну декларацію ФОП і сплатити податки у додатку "Дія"

ФОПи 1 – 3 груп можуть сплачувати податки і подавати податкові декларації у додатку "Дія". Раніше надсилання звітів податковій онлайн було доступне лише через Електронний кабінет.

Додаток "Дія" дозволяє відтепер заповнювати звітність швидше, ніж Електронний кабінет платника податків. Про те, як подати річну декларацію ФОП за 2021 рік у застосунку "Дія" – читайте далі.

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Як подати декларацію ФОПам 1 – 2 груп

Для того, щоб заповнити і надіслати річну декларацію через "Дію", ФОПам 1 – 2 груп потрібно:

Обрати у додатку розділ "Послуги", потім "Податки ФОП" і "Декларації.

Вказати загальну суму доходу за календарний рік , що минув, і особисті контактні дані.

, що минув, і особисті контактні дані. Додаток "Дія" автоматично заповнить усі дані щодо сплати Єдиного податку і Єдиного соціального внеску.

Уважно перевірте інформацію , і якщо виявили помилку – виправте її.

, і якщо виявили помилку – виправте її. Підпишіть декларацію "Дія.Підписом".

Річна декларація ФОП у додатку "Дія" для ФОПів 3 групи

У застосунку оберіть "Послуги", потім "Податки ФОП" і "Декларації".

Вкажіть загальну суму доходів лише за 4 квартал минулого року (жовтень, листопад і грудень).

минулого року (жовтень, листопад і грудень). Дія надішле запит до податкової на отримання декларацій за три попередні звітні квартали і автоматично підтягне суму задекларованих раніше доходів.

Сума Єдиного податку, що підлягає сплаті, вирахується автоматично , як і дані про ЄСВ.

, як і дані про ЄСВ. Відредагуйте всі дані і суми у декларації.

Підпишіть декларацію "Дія.Підписом".

Зверніть увагу, що усі дані і суми в декларації можна відредагувати. Тому уважно перевіряйте та виправляйте інформацію, якщо знаходите помилку. Під кнопкою "Підписати та надіслати" внизу сторінки можна завантажити PDF-файл із попередньою версією декларації, щоб перевірити заповнені поля.

Подання річної податкової декларації у додатку "Дія": дивіться відео

Сплата податків

Окрім подання звітності, у додатку "Дія" можна одразу й сплатити податки за певний період діяльності ФОПа. Для цього потрібно зайти у "Податки ФОП", потім "Сплата податків та зборів", обрати період, за який ви плануєте сплатити ЄП або ЄСВ і заповнити необхідні дані.