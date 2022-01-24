Додаток "Дія" дозволяє відтепер заповнювати звітність швидше, ніж Електронний кабінет платника податків. Про те, як подати річну декларацію ФОП за 2021 рік у застосунку "Дія" – читайте далі.

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Як подати декларацію ФОПам 1 – 2 груп

Для того, щоб заповнити і надіслати річну декларацію через "Дію", ФОПам 1 – 2 груп потрібно:

Обрати у додатку розділ "Послуги", потім "Податки ФОП" і "Декларації.

Вказати загальну суму доходу за календарний рік , що минув, і особисті контактні дані.

, що минув, і особисті контактні дані. Додаток "Дія" автоматично заповнить усі дані щодо сплати Єдиного податку і Єдиного соціального внеску.

Уважно перевірте інформацію , і якщо виявили помилку – виправте її.

, і якщо виявили помилку – виправте її. Підпишіть декларацію "Дія.Підписом".

Річна декларація ФОП у додатку "Дія" для ФОПів 3 групи

У застосунку оберіть "Послуги", потім "Податки ФОП" і "Декларації".

Вкажіть загальну суму доходів лише за 4 квартал минулого року (жовтень, листопад і грудень).

минулого року (жовтень, листопад і грудень). Дія надішле запит до податкової на отримання декларацій за три попередні звітні квартали і автоматично підтягне суму задекларованих раніше доходів.

Сума Єдиного податку, що підлягає сплаті, вирахується автоматично , як і дані про ЄСВ.

, як і дані про ЄСВ. Відредагуйте всі дані і суми у декларації.

Підпишіть декларацію "Дія.Підписом".

Зверніть увагу, що усі дані і суми в декларації можна відредагувати. Тому уважно перевіряйте та виправляйте інформацію, якщо знаходите помилку. Під кнопкою "Підписати та надіслати" внизу сторінки можна завантажити PDF-файл із попередньою версією декларації, щоб перевірити заповнені поля.

Подання річної податкової декларації у додатку "Дія": дивіться відео

Сплата податків

Окрім подання звітності, у додатку "Дія" можна одразу й сплатити податки за певний період діяльності ФОПа. Для цього потрібно зайти у "Податки ФОП", потім "Сплата податків та зборів", обрати період, за який ви плануєте сплатити ЄП або ЄСВ і заповнити необхідні дані.