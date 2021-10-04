Як почати бізнес на Amazon із 500 доларами у кишені

Amazon залишається найвідвідуванішим онлайн-магазином у США. У часи пандемії його популярність лише зростає. Якщо ви задумалися над початком Amazon-бізнесу, ви вам розкажемо про чотири моделі, з якими ви зможете отримати великі прибутки, маючи мінімальну суму.

Згідно з опитуванням Feedvisor за 2019 рік, 89 % покупців заявили, що частіше купують на Amazon, ніж на інших онлайн-платформах. Тенденція продажу від сторонніх продавців (3P sellers) прогресує. У другому кварталі 2021 року вони продали 56 % продуктів на майданчику. Це більше, ніж у минулі роки. Зокрема, у 2013 році на 3P sellers припадало лише 40 % від загальної кількості продажів магазину.

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Ріст продажів від 3P sellers на Amazon / Фото Statista

Основні моделі онлайн-бізнесу на Amazon

Роздрібний арбітраж

Оскільки Amazon в Україні ще не відкрився, це незручна модель. Але, щоб краще зрозуміти інші, потрібно розібратися в цій.

Як це виглядає: Товар із роздрібної мережі перепродують на Amazon за вищою ціною. Найбільше можна заробити у четвертий квартал року, коли продажі зростають і суспільство готове переплачувати.

Прибуток: різниця в ціні купівлі товару та ціні його продажу мінус комісія Amazon. Цього року сервіс Jungle Scout провів опитування продавців і з’ясував, що 25 % тих, хто обрав саме цю модель бізнесу, заробляють менше ніж 500 доларів на місяць, 65 % вдається заробити до 5 тисяч доларів.

Перша інвестиція: 500 – 1000 доларів.

Плюси:

мінімальний вклад;

зрозуміла модель.

Мінуси:

низькі прибутки;

багато часу займає вибір товару.



Як працює модель Роздрібний арбітраж / Фото Forbes

Онлайн-арбітраж

Це той самий роздрібний арбітраж, але онлайн, без візитів у магазини.

Як це виглядає: Ви купуєте товар на сусідніх платформах: Walmart, eBay, Etsy і потім продаєте його на Amazon за вищою ціною.

Прибуток: з різниці в ціні товарів мінус комісія Amazon.

Перша інвестиція: 500 – 2500 доларів.

Прибуток складається там само: з різниці в ціні товарів мінус комісія маркетплейсу. Згідно з опитуванням Jungle Scout, 55 % продавців заробляють до 5 тисяч доларів на місяць, витрачаючи не менше ніж 20 годин на тиждень.

Звісно, такий бізнес можна вести віддалено з України. Вам потрібно купити товар онлайн у США, відправити його за адресою підготовчих центрів (преп-центрів), які приймають продукт і клеять спеціальні штрих-коди для Amazon.

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З плюсами усе зрозуміло: це зручно, адже бізнес можна вести онлайн, більший вибір товарів. З мінусів назвемо такі:

необхідність додаткових інструментів для оцінки рентабельності товару. В цьому вам допоможуть спеціальні онлайн-курси;

без автоматизації процесу робота не з легких, адже варто проводити пошук та аналіз товарів;

бувають проблеми з платіжними системами: карти українських банків не приймають для оплати;

необхідність використання преп-центрів, а це додаткові кошти.



Як працює модель Онлайн-арбітраж / Фото Forbes

Оптова торгівля на Amazon (Wholesale)

Ця форма дуже подібна до онлайн-арбітражу, однак йдеться про закупівлю товарів мінімальними партіями, яка мінімізує закупівельні ціни й збільшить прибуток. Однак, тут є певні ризики: якщо не вгадаєте з попитом, будете змушені продати все під нуль.

Перші інвестиції: 3000 тисячі доларів. Для старту також потрібно програмне забезпечення для автоматизації та спрощення процесу пошуку.

Прибуток: Згідно з опитуванням Jungle Scout, 61 % wholesale підприємців заробляють понад 5 тисяч доларів на місяць. 49 % витрачають на цей бізнес до 20 годин на тиждень і лише 18 % працюють 40 годин і більше.

Плюси:

більші прибутки ніж на інших моделях;

коштом прибутку можете знизити роздрібну ціну на Amazon, обійти конкурентів, збільшивши швидкість обігу коштів;

знайшовши гарного постачальника, можна збільшити асортимент;

менше зусиль на обслуговування продажів через однотипність продукції.

Мінуси:

значні початкові інвестиції;

ризики заморозити кошти, якщо неправильно оцінити попит.



Як працює модель Wholesale / Фото Forbes

Private Label бізнес

Така модель передбачання брендування власного товару. Бізнес, що заснований на такій моделі, має здатність рости за межі Amazon. Таким чином, ви зменшуєте ризик конкуренції та отримуєте більші прибутки.

Зауважте, це найдорожча модель ведення бізнесу. Перші інвестиції можуть складати від 5 тисяч доларів до 10 тисяч, а інколи вдвічі більше. Перший прибуток можна буде отримати через пів року.

Плюси:

створюється власний бренд, який (у перспективі) може бути проданий окремо від бізнесу або разом із ним;

менша конкуренція при правильному позиціюванні та виборі ніші;

можливість мати декілька власних брендів;

чудові перспективи масштабування бізнесу на інші платформи та ринки.

Мінуси:

значні капіталовкладення на старті;

потрібно добре розумітися в питаннях маркетингу, логістики, налаштуванні реклами, особливостях продажів або мати команду, щоб делегувати ці питання;

на відміну від інших моделей, ви починаєте з нуля: продукт не має історії продажів.



Як працює модель Private Label / Фото Forbes

Amazon-бізнес є на будь-який бюджет та рівень досвіду. Хочете випробувати свої можливості, вклавши значні суми, спробуйте Private Label чи Wholesale. Якщо хочете почали з найменших інвестицій та віддалено – обирайте онлайн-арбітраж.