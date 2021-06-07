Як піти в декретну відпустку так, щоб керівник за вас не забув: корисні поради

Дуже часто люди, які довго працюють у компанії, бояться йти навіть у декретну відпустку. Головний страх – втрата авторитету або навіть роботи. Однак насправді не все так страшно.

Варто розуміти, що потрібно правильно підійти до цього питання і даремно не панікувати. Головні поради від експертки Дейзі Даулінг – читайте далі.

До теми Зруйнувати стереотип: Volvo дозволить чоловікам йти у декретну відпустку на 6 місяців

Важливі кроки

• Варто призначити індивідуальну зустріч зі своїм менеджером. Саме під час неї варто викласти свої наміри. Нагадуйте керівнику, що ви – професіонал і гарно працюєте.

• Варто сказати: "Я хочу повністю зрозуміти свій план на найближчі 6 місяців і надалі. Я віддана цій організації та її довгостроковому успіху, як і протягом останніх років. Я хочу зробити все, щоб якомога більше полегшити мою відсутність в команді. З нетерпінням чекаю повернення з відпустки через 3 місяці та продовження великої роботи з клієнтами".

• Ваша мета – зробити ставку на свій професійний бренд. Подумайте, що б ваш керівник хотів бачити у найвищому співробітнику та члені команди.

• Попри всю важливість, намагайтеся не акцентувати ситуацію лише на собі. Ваш керівник, може теж переживати найскладніший період свого управлінського життя. Він може зазнавати різного тиску та стресів, про які ви не знаєте.

• Якщо ця розмова не склалася добре і ваш керівник насміхається з ваших планів або зневажає іншим способом – це гарна інформація, яку потрібно знати перед декретною відпусткою. Ви вклали у цю організацію багато років своєї кар'єри. Можливо, пора рухатися далі.