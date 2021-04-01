Часто люди працюють, думаючи про терміни та дедлайни. Пишуть сторінку за сторінкою, відвідують постійні зустрічі та думають, як потішити рекламодавця. Однак через пандемію та дистанційну роботу інколи досить важко знайти у своїй голові креативні ідеї.

Секрет успішних

Щоб не зважати на постійну рутину – варто прислухатися до поради успішних людей. "Не час" – це таємниця засновника Apple Стіва Джобса та вченого Альберта Ейнштейна. Це мистецтво не робити нічого, крім мислення.

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Журналіст, письменник і спікер Стівен Котлер поділився поняттям, яке називається "Не час". Якщо коротко – це відпустка від смартфонів та інших непотрібних дій. Варто періодично просто нічого не робити.



Стівен Котлер / Фото flow-talks

Котлер сказав, що ця методика – це час для мрій і психологічної дистанції. Вона дозволяє підсвідомості знаходити віддалені асоціації між ідеями.

Він також зазначив, що дуже важливо періодично почуватися самотнім. Також не варто відкладати свої справи аж до критичних термінів.

Тиск змушує мозок зосереджуватися на деталях, активізуючи ліву півкулю і блокуючи ситуацію. Водночас при тиску ми часто зазнаємо стресу,

– зауважив Котлер.

Цією практикою користувалися відомі діячі

Методику "Не час" використовували ще великі діячі: від Ейнштейна до Ніцше. Вони витрачали значну кількість часу, не займаючись нічим, крім мислення.

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Стів Джобс був відомий тим, що зволікав зі всім. Експерти припустили, що саме це допомогло йому досягти запаморочливих висот в Apple.

Інші виконавчі директори насолоджуються прогулянками або довгою дорогою на роботу. Зокрема, у такий спосіб відпочивають:

Маркус Вілліг з Bolt;

Сундар Пічай з Google;

Джефф Вайнер з LinkedIn.

Пандемія вдарила по творчості

Експерт з електронної комерції та генеральний директор Diff Agency Бен Крудо сказав, що творчість зазнала удару, коли люди працювали вдома.

Водночас додав, що відновити творчість може:

робота людини над психічною та фізичною підготовкою;

часу, щоб запланувати неструктуровані розмови з колегами та менеджерами.

Зважаючи на такий досвід відомих людей, подумайте, чи дійсно варто вам заповнювати прогалину в графіку. Можливо, зробіть паузу і не поспішайте просто подумати. Так є шанс стати справжнім творчим генієм.