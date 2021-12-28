У 2021 році податковий індекс уперше за 10 років став нейтральним – набрав 3 бали з 5 можливих. Минулого року показник склав 2,9 бала.

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Фіскальний тиск

Проти 2020 року оцінка фіскального тиску цьогоріч покращилась, набравши 3,63 бала з 5. Удвічі побільшало респондентів, які не помітили жодних проявів тиску на свою компанію (36%), а 14% повідомили, що фіскальний тиск був відсутній.

Загалом 19% опитаних зазначили, що певним чином відчували фіскальний тиск (проти 32% минулого року). Серед найбільш поширених методів – необгрунтоване трактування податкового законодавства органами контролю та інформаційні запити.

Якість податкового законодавства

Цей складник індексу отримав найнижчу оцінку – 2,71 бала з 5. Третина опитаних не задоволена якістю податкового законодавства. Втім, 65% респондентів оцінюють закони задовільно, а 5% вважають їх якісними.

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Адміністрування податків

Лише 8% опитаних вважають адміністрування податків і підготовку звітності легкою процедурою.

28% переконані, що процес є обтяжливим.

64% оцінюють адміністрування задовільно.

За результатами дослідження, найбільше бізнесу заважає те, що держава поспішно запроваджує нові правила, однак не дає достатньо часу на адаптацію.

Якість обслуговування

Кількість респондентів, задоволених якістю податкового обслуговування, зменшилась з 24% до 18%. Разом з тим 20% підприємців повністю не задоволені роботою податківців. 61% вважає цю складову індексу задовільною.