Моніка Засада приїхала у США з комуністичної католицької Польщі з 10 доларами в кишені, а зараз вона мільйонерка. Дотримуватись бюджету і ретельно відкладати гроші на власні бажання – це навички, як стали запорукою її фінансового добробуту. Вона також не допускає боргів по кредитних картах і живе нижче своїх можливостей, щоб забезпечити собі достаток.

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Я виросла у комуністичній, католицькій Польщі, країні мого дитинства і юності, де не існувало ні кредитних карт, ні іпотеки, де банкрутство було гірше, ніж неодруженість і вагітність (в католицькій країні), і де більшість людей жили з невеликою кількістю майна,

– сказала Моніка Засада.

Моніка Засада / Фото Monika Zasada

Приїхавши в США з 10 доларами, що були подаровані її родині родичем, який іммігрував в Чикаго після Другої світової війни, вона відчувала величезну відповідальність за те, щоб не розтратити те, що за польськими поняттями було пристойним багатством.

Мантра моєї коханої бабусі "ніколи не бери в борг, інакше потонеш в боргах, натомість будь винахідливою і творчо підходь до власних грошей" засіла в моєму мозку,

– пригадує мільйонерка.

Сьогодні статки Моніки Засади становлять понад 1 мільйон доларів. За час власного становлення та життя в США, вона визначила три основні фінансові звички, які дозволили їй домогтися такого рівня добробуту.

1. Будьте уважні до власних грошей

Моніка Засада, пригадуючи дитинство, вказує на те, що польські працівники часів ПНР (Польська Народна Республіка) отримували зарплату готівкою, вони постійно бачили гроші, доторкались до них і перераховували. Гроші не були концептуальними, вони були дуже реальними. Польські громадяни не могли нічого купити, якщо у них не було грошей, тому спочатку потрібно було заощаджувати та накопичувати. Складання та ведення бюджету за таких умов не було чимось обов'язковим.

Магазин продуктових товарів у ПНР / Фото Wyborcza

Зараз я веду щомісячний облік того, скільки я заробляю, скільки хочу заощадити, що мені потрібно (для життєво необхідних потреб) і скільки у мене залишилося (для життєвих задоволень),

– наголошує Моніка Засада.

Вона твердить, що у разі нестачі коштів, коли, як кажуть бухгалтери, вона "в мінусі", в неї одразу настає етап для особистого корегування: вона або починає отримувати додатковий дохід і/або скорочує витрати.

Як твердить мільйонерка, вона виробила звичку відкладати гроші на те, що хоче, наприклад, на власний будинок. І для досягнення мети, накопичити на перший внесок, вона взяла за правило не витрачати ні на що більш як 20 доларів. Моніка пригадує, що бачити як постійно збільшується баланс на банківському рахунку було надзвичайно зворушливо. Вона також обов'язково відзначала кожну фінансову звітність як важливу віху власного розвитку. Ця практика підтримувала мотивацію та утримувала її від мислення критеріями дефіциту.

Складання бюджету – важлива життєва навичка. Це потрібно викладати у школі, а потім регулярно і ретельно практикувати. Така практика дозволяє встановити близькі та особисті відносини з грошима. Ця близькість є основою фінансового добробуту,

– зазначає мільйонерка

2. Не витрачайте гроші на цілу плитку шоколаду.

Для розуміння наступного правила, американська мільйонерка польського походження, наводить приклад, дитини, яка болісно тримається за живіт, бо з'їла цілу плитку шоколаду за раз.

Чи помічали ви, що можете повністю насолодитися тільки найпершим шматочком цього шоколаду?

– запитує Моніка Засада

Вона пояснює, що тільки чисті смакові рецептори гарантують чистоту та інтенсивність його смаку. З другого шматочка рецептори починають німіти та втрачається насолода. Якщо ви продовжуєте їсти, вас починає нудити й потім ви часто відчуваєте себе винним у тому, що переїли зайвого.

Як щодо того, щоб замість третьої весняної куртки купити курс вивчення іноземної мови?

Як приклад Моніка наводить слова її викладача, професора з американської літератури, який сказав, що у людини для кожної мову, яку вона знає, є окрема душа. Мільйонерка жартома натякає, що для людини додаткова душа це безцінно.

Невже ви не бачите, що придбання чергової, повторюваної речі – це участь в сліпому споживанні, в той час, як придбання знань – це інвестиція? Примусьте себе витрачати свої гроші розумно. Робіть ставку на якість, а не на кількість,

– пропонує альтернативу мільйонерка

Також вона відверто зізнається, що коли нарешті купила власний будинок, вирішила не додавати до нього жодного квадратного дюйма. Це був її осмислений вибір: мати менше, але бути вільною від обтяжень.

3. Не піддавайтеся спокусам, які пропонують кредитні картки

Пригадуючи часи, після свого приїзду у США, Моніка Засада, окремо виділяє момент, коли вона побачила як її американська подруга сидить за кухонним столом і з приголомшливою рішучістю ріже свої кредитні картки. Подруга Моніки тоді, сидячи за столом, на якому були розкидані незліченні шматочки карток та купка ще не розрізаних, запевнила молоду іммігрантку, що кредитні картки небезпечні, як сатана.

Кредитні картки / Фото Tntech

Спостерігаючи цю сцену зі сторони, я поставила собі питання: "Скільки кредитних карт потрібно людині?". (Адже я якраз планувала отримати одну). "Чому вони так небезпечні?",

– пригадує Моніка Засада.

Також теперішня мільйонерка, пригадує і те, що три кредитні карти в її гаманці, призвели до того, що вона потрапивши під їх чари, була змушена довго розбиратись із боргом, який швидко з'явився. Саме з того часу Моніка навчилася не відриватися від своїх власних грошей і завжди складати бюджет при використанні кредитних коштів.

Ці стратегії дуже добре мені допомогли. Почавши з 10 доларів, я стала мільйонером з чистим капіталом. У мене є дім. Мені доведеться попросити вибачення у бабусі, тому що він перебуває у заставі. Думаю, вона все ж погодиться із цим рішенням, коли я розповім їй, що творчо інвестую гроші зі своєї кредитної лінії для отримання пасивного доходу,

– підсумовує власну розповідь американська мільйонерка польського походження.