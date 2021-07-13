Кількість масштабних венчурних угод на суму понад 100 мільйонів доларів зросла до 751, у порівнянні з 655 такими угодами минулого року. Інвестори активно вкладають гроші в акції технологічних компаній.

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Тенденції ринку

Великі стартапи, які мають власний домен в інтернеті, стали прибутковою інвестицією для більшості вкладників.

Відчуття, наче ми живемо у 1999 році. Саме тоді бізнес із додатком ".com" мав так багато ентузіазму, так багато перспектив,

– коментує ситуацію Хусейн Канджі, партнер британської фірми венчурного капіталу Hoxton Ventures.

Саме в той період компанії зростали у вартості завдяки новомодним технологічним "фішкам" у своїй концепції. Зараз інвестиції у перспективні технологічні компанії також зросли до небачених висот.

Обсяги фінансування стартапів за останні 5 років у мільярдах доларів / Інфографіка CB Insights Venture Trends

За останні 5 років індекс фондового ринку Nasdaq Composite зріс майже втричі, і при цьому ринкова вартість акцій декількох технологічних гігантів з великою капіталізацією, зокрема Amazon, Google та Facebook, перетнула позначку у 1 трильйон доларів. На сьогодні вартість лише двох компаній Microsoft та Apple сягає понад 3 трильйонів доларів.

Нові стартапи

Рекордні 249 компаній досягли ринкової капіталізації у розмірі понад 1 мільярд доларів у першій половині 2021 року. Згідно з даними CB Insights, майже вдвічі більше таких "компаній-єдинорогів", ніж минулого року, почали існувати саме у розпал пандемії коронавірусу.

Зараз чудовий час запускати технологічні компанії. Їх якість та швидкість розвитку є просто безпрецедентними,

– заявляє партнер фірми венчурного капіталу Accel Андрей Брасовяну.

До слова, згідно з даними CB Insights, одні лише фінтех-компанії зайняли 22% світового венчурного капіталу у другому кварталі 2021 року. На думку експертів, якщо у 1999 році ринок технологічних стартапів був просто ажіотажним, то зараз він став необхідним та, загалом, основним.