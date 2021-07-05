Технологічний гігант Microsoft 23 червня підкорив нову вершину – досяг капіталізації у 2 трильйони доларів. Такий стрибок став можливим завдяки домінуванню компанії на ринку хмарних обчислень, адже пандемія коронавірусу змінила запити бізнесу, підвищивши попит на "хмари".

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У бізнесу – нові потреби

Перед кожною компанією щодня постають виклики:

Як скоротити витрати (переглянути бізнес-процеси, зменшити використання паперу тощо).

Як оптимізувати ІТ-структуру.

Як уберегти дані від кіберзлочинців.

Як зробити бізнес ще більш гнучким та ефективним.

Пандемія коронавірусу актуалізувала старі потреби й створила нові. Компанії змушені були перевести значну частину персоналу на віддалену роботу, і це треба було зробити так, щоб і далі злагоджено комунікувати з командою й ефективно керувати проєктами.

Гнучкість у роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли вам зручно й так, як зручно саме вам, завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Офіс там, де ви від Київстар Бізнес.

Досягти цієї мети стало можливим завдяки хмарним сервісам. Про невпинне зростання попиту на них свідчить статистика: згідно з дослідженням Gartner ринок у 2021 році виросте на 23%, досягнувши 332 мільярди доларів.

Зростає попит на використання хмар і в українського бізнесу, причому ще динамічніше. Так, за 2020 рік обсяг вітчизняного ринку хмарних послуг зріс на 35%, за даними Synergy Research Group, тож рухаємося у світових трендах.

Навіщо бізнес переїздить у хмари

До хмар перебираються компанії різних масштабів та різної складності управління: і провідні ритейлери, і невеличкі фінтехфірми. Усі поступово усвідомлюють, що без інвестицій в інфраструктуру бізнес не ростиме.

Переваги хмарної інфраструктури:

Безпечність: кожна компанія прагне бути максимально захищеною від зовнішніх загроз, у тому числі від хакерських атак.

Масштабованість: розгорнутись, випередивши конкурентів, і з мінімальними витратами – чи не ключове завдання для сучасного бізнесу.

Дистанційний доступ: віддалений формат роботи сьогодні актуальний, як ніколи.

Гібридність та гнучкість: успішному бізнесу потрібна змога за потреби швидко релокувати бізнес-процеси з хмари у звичний режим.

Керування витратами (CAPex та Opex) дозволяє вивільнити бюджети на розвиток бізнесу за іншими статтями.

Саме такі переваги пропонує Microsoft Azure. Ця хмарна платформа дозволяє швидко створювати, розгортати сервіси та керувати ними. Український бізнес може скористатися всіма перевагами платформи завдяки українському партнерові Microsoft – компанії "Київстар".

Чому Київстар

Провідний оператор мобільного зв'язку в Україні пропонує оптимальне конвергентне (комплексне, на основі чітких алгоритмів) рішення, у якому окрім Microsoft Azure задіяний цілий набір компонентів, украй необхідних для якісного функціонування бізнесу, як-от:

Office 365 – пакет додатків для бізнесу (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Microsoft Teams тощо);

– пакет додатків для бізнесу (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Microsoft Teams тощо); колокація – фізичне розміщення клієнтського сервера на технічному майданчику оператора - у власному дата-центрі - або надання провайдером в оренду користувачеві власного сервера;

– фізичне розміщення клієнтського сервера на технічному майданчику оператора - у власному дата-центрі - або надання провайдером в оренду користувачеві власного сервера; віртуалізовані ресурси Azure Stack ;

; надійні канали зв'язку тощо.

Екосистема сервісів від компанії "Київстар" / Фото Київстар

Багаторічний досвід Київстар на ринку телекомунікацій та здобутки компанії у сфері хмарних сервісів свідчать про високу компетентність її команди та є гарантією якості послуг та оптимальних фінансових умов для клієнтів. І, що вкрай важливо, Київстар не лише надає готові технічні рішення, а й навчає працювати з ними на всіх рівнях – від користувацького до професійного адміністраторського, адже має відповідні компетенції, в тому числі сертифіковані Microsoft.

Цей програмний комплекс забезпечить вашому бізнесу надійне збереження у справді глобальному масштабі: клієнтські дані обробляються у 100 дата-центрах більш ніж у 60 регіонах світу. Ба більше, завдяки гібридній моделі використання та гнучкій тарифікації ви сплачуватимете лише за фактично використаний обсяг обчислювальних ресурсів. Зі свого боку Київстар гарантує високу швидкість з’єднання й надійність передачі даних у своїй мережі.

Які переваги отримує бізнес завдяки Microsoft Azure

Найбільш затребувані хмарні сервіси: бухгалтерія, зберігання, резервне копіювання та аварійне відновлення інформації є базовими перевагами, які надає сучасному бізнесу технологічний прогрес. Лише маючи можливість відновлювати дані з резервних сховищ бізнес може розраховувати на стабільність.

До речі, фізичні сервери в багатьох дата-центрах не завжди можуть забезпечити максимальну збереженість даних. Так, нещодавно в Страсбурзі згорів один із найбільших дата-центрів у світі, а ще один було сильно пошкоджено.

Саме при таких форс-мажорах і стане в пригоді бекап даних у Microsoft Azure. Зауважимо, що дата-центр Київстар відповідає вимогам Tier 3, тобто його стійкість до відмов у роботі сягає 99,982%.

Для найефективнішого використання можливостей хмарних сервісів компанія "Київстар" пропонує першу в Україні інтегровану хмарну платформу, повністю сумісну з екосистемою Microsoft Azure.

Azure Stack – це набір хмарних сервісів і найсучасніших інструментів Microsoft для розробки програмного забезпечення, здійснення бізнес-аналітики та інтернету речей. Серед них:

Cервіси Azure Stack від Київстар / Фото Київстар

Сервіси Azure Stack дуже зручні у використанні, і попит на них дедалі зростає, насамперед з боку компаній, у яких є потреба зберігати дані саме в України та тих, що оперують великими обсягами даних.

Чому хмари – вигідні

Поширена думка про те, що перехід у хмари – лише для великого бізнесу, насправді є безпідставним стереотипом. Адже немає сенсу переносити в хмару всі ресурси одночасно. Це можна робити поступово, не витрачаючи зайвого. Почати з нових проєктів чи процесів, які потребують оновлення, далі додавати інші. Цінова політика Київстар та промоційні умови на його хмарні сервіси дозволять зробити такий перехід комфортним. Багато середніх компаній, наробивши свого часу помилок і втомившись від невдалих спроб самостійно перенести бізнес-процеси у хмару, все одно потім звертаються за професійною допомогою до технічних операторів.

Аутсорсинг – набагато дешевший, ніж власний дата-центр

Приміром, компанія середнього масштабу зрозуміла, що без власного центру збереження та обробки даних їй складно буде керувати всіма бізнес-процесами. Але полічімо, скільки людських та фінансових ресурсів знадобиться для того, щоб організувати відповідний підрозділ, починаючи від інфраструктури й закінчуючи набором кваліфікованих кадрів. Гадаємо, отримана сума вас умить переконає в тому, що хмарні сервіси від досвідченого оператора – це не розкіш, а дуже розумна інвестиція.

Дані при дистанційній роботі – у безпеці

Дистанційний формат роботи, скажімо, бухгалтерії, коли працівників переведено на віддалений формат, а дані для роботи зберігаються в офісі, уже є вагомою причиною перевести весь фінансовий облік у хмару. Адже, погодьтеся, про яку безпеку може йтися, коли працівник має доступ до критично важливої інформації компанії з комп'ютера вдома, який, можливо, інфікований вірусами чи на якому встановлено неліцензійний софт?

Надійність та безперебійність процесів – майже 100%

Резервне хмарне копіювання вивело уявлення про інформаційну безпеку на абсолютно новий рівень. У хмарі зберігаються не лише поточні дані, а й бекапи віртуальних образів та баз даних. Тобто онлайн завжди доступна не лише інформація щодо поточної діяльності компанії, а й готові продукти.

Надійний оператор гарантує компанії, що перейшла у хмару, не лише стабільний доступ до її даних та їхній захист від зловмисників, а й аварійне відновлення інформації. Адже у випадку збою миттєво відбувається автоматичне перемикання на актуальну копію інфраструктури. Таким чином, компанія не зазнає ані найменших збитків від простою системи, а отже, може бути впевнена у своєму безхмарному майбутньому в хмарному вимірі.

Отже, сьогодні у хмарах добре не лише літати, а й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним сервісам, щоб звільнити час на мрії. Долучайтесь до зустрічей онлайн, працюйте в командах і над спільними завданнями із StarTeams та Office 365, застосовуйте інструменти глобальної платформи Azure для ведення аналітики та розробки програмних продуктів. Літайте у хмарах із користю для бізнесу!