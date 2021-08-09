Інвестиційний чек Том Фейрі отримав від людини, з якою до того ніколи не спілкувався. Зараз стартапер розповідає, як йому це вдалось.

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Успіх Stakester

Коли минув рік з часу створення стартапу, Stakester саме закривали перший раунд фінансування. На тому етапі Том не мав на меті залучати жодних додаткових коштів. Тоді стартап втратив увагу інвесторів і засновник прагнув про себе нагадати.

Перший раунд показав, що коли мовиться про залучення грошей, інвесторів цікавить винятково перспектива їх прибутку. Тоді Том зрозумів, що потрібно привертати увагу до Stakester чимось, що б підтверджувало реальний потенціал стартапу.

Маючи це на увазі, Том виокремив такі пріоритети:

Показати зростання. Наголосити на його стрімкості. Зробити так, щоб це побачили багато людей. Зробити так, щоб це побачили "потрібні" люди.

Допис на 1,3 мільйона доларів

Допис на LinkedIn, який допоміг залучити Stakester 1,3 мільйона доларів інвестицій, був стратегічним інструментом Тома Фейрі. Стартапер розповідає, якою була його формула успіху:

Додайте метрику. Насправді, не важливо, які показники на графіку – головне, щоб вони були стрімкими та демонстрували позитивне зростання. Вказуйте короткі проміжки часу. Наприклад, замість "4 тижні" напишіть "1 місяць" – читач візуалізує коротшу перспективу. Хештеги та гіперпосилання. Всі соцмережі, у тому числі LinkedIn, надають пріоритет дописам, котрі утримують читачів на ресурсі. Якщо вам потрібно дати гіперпосилання на сторонній ресурс, залиште його у першому коментарі до свого допису. Не забувайте про релевантні хештеги. Люди та привернення уваги. Тегніть якомога більше людей, котрі мають стосунок до вашої галузі діяльності. Якщо це зробити, то ваш допис з'явиться у новинних стрічках інших користувачів та приверне увагу більшої аудиторії.

Допис Тома, який приніс його компанії 1,3 мільйона доларів / Скриншот платформи LinkedIn