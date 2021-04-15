Можливість дистанційної роботи стала вкрай актуальною через карантинні обмеження та низу локдаунів. Проте бізнес уже міркує над тим, щоб залишити цей формат роботи й після пандемії. Чому – читайте на Бізнес 24.

Компанія Elephant Ventures, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення та даних, у березні 2020 року перевела всіх своїх працівників на дистанційну роботу. А також переформатувала робочий тиждень: замість п’яти 8-годинних робочих днів установила чотири 10-годинних.

Важливо Захисти свої дані: що таке дата-центр та навіщо він бізнесу

У результаті ефективність працівників, а також їх загальний емоційний стан значно поліпшились, адже в них з’явилося більше вільного часу й зникла потреба добиратися крізь затори до офісу. Тож компанія вирішила зробити дистанційну співпрацю з 4-денними робочим тижнем постійним форматом.

Як пандемія змінила тренди

Приклад Elephant Ventures – не єдиний. У всьому світі пандемія змусила компанії спілкуватися онлайн не лише з клієнтами, а й з працівниками. І багатьом такий формат підійшов навіть більше, ніж звичайний.

Топменеджер WeWork Хамід Хашемі переконаний, що традиційні офіси відходять у минуле і вже не повернуться, навіть коли світ подолає пандемію коронавірусу. Цю думку підтверджує низка досліджень. Зокрема:

Опитування Gartner виявило, що 80% компаній мають намір після подолання пандемії дозволити персоналу працювати дистанційно принаймні частину часу, а фахівці 47% компаній працюватимуть із дому повний робочий день.

За результатами опитування PwC, 78% керівників компаній погоджуються з тим, що дистанційна співпраця має залишитися на довгострокову перспективу.

Як показало дослідження McKinsey, 20 – 25% фахівців у розвинених країнах можуть працювати 3 – 5 днів удома без утрати продуктивності. Це в 4 – 5 разів більше, ніж до пандемії.

Гнучкість у роботі – це потреба й перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно, і так, як зручно саме вам. У цьому допоможуть сервіси для гнучкої роботи команд Oфіс там, де ви від Київстар Бізнес.

Як організувати віддалену роботу

Щоб працівники компанії ефективно працювали дистанційно, необхідно, передусім, налагодити комунікацію. Якщо цього не зробити, працівники увесь час перемикатимуться між месенджерами, поштовими сервісами та документами. Це не лише незручно, а й неефективно: у такому хаосі зростає ризик пропустити важливий лист чи повідомлення.



Дистанційна робота потребує комунікації / Фото Unsplash

Організувати якісне онлайн-середовище для дистанційного формату співпраці зобов’язаний роботодавець. Із хмарним сервісом та ліцензійними програмами Microsoft Office 365 (MSO 365), які пропонує бізнесу компанія Київстар, зробити це дуже просто.

До пакета Microsoft Office 365 від Київстар входять: електронна пошта бізнес-рівня Exchange;

хмарна версія Office 365 (Word, Excel, PowerPoint тощо);

платформа для створення корпоративного порталу SharePoint;

1 терабайт у сховищі OneDrive;

Teams і StarTeams — сервіси для організації групових голосових та відеочатів. За допомогою Microsoft Office 365 ви зможете оптимізувати роботу команд від кількох працівників до тисячі.

Переваги Microsoft Office 365 для бізнесу

Менші витрати

Бізнес оптимізує інфраструктуру, а також скоротить витрати на сервери, ліцензування, робочі поїздки та обслуговування ІТ-ресурсів. Так, онлайн-школа у Греції завдяки MSO 365 знизила витрати на мережу з 3 500 євро до нуля.

Безпека

Малий та середній бізнес – улюблені мішені для кіберзлочинців. Microsoft 365 має вбудовані функції безпеки, що мінімізують ризик витоку інформації, інфікування вірусами, а також втрати даних через відвідування фішингових сайтів.

Економія робочого часу

Дистанційні працівники мають змогу спілкуватися в чаті, проводити відеонаради, зберігати файли, надавати та отримувати доступ до контенту, а також спільно працювати над проєктами звідусіль. Автоматизація процесів та миттєвий доступ суттєво заощаджують час працівників.

Менше навантаження на ІТ-відділ

Бізнес отримує комплексні, зручні та економічні служби, які значно спрощують ІТ-інфраструктуру. Тож спеціалісти отримують змогу зосередитися на стратегічних проєктах, не розпорошуючись на вирішення точкових проблем.

Якому бізнесу потрібен MSO 365

У будь-якій сфері можна застосувати гібридний режим роботи, коли частина працівників працює з дому, а частина – з офісу. А подеколи компаніям удається взагалі відмовитися від офісів.

MSO 365 допомагає без зниження продуктивності перейти на гнучкий або цілком дистанційний формат роботи компаніям будь-якого масштабу, що працюють у таких сферах, як:

електронна комерція;

освіта (курси/школи іноземних мов);

роздрібна торгівля;

телекомунікації;

медицина;

логістика;

фінанси;

банки;

страхування;

адміністративні послуги;

авіасполучення;

державний сектор;

б'юті-індустрія (салони краси);

громадське харчування (ресторани, кафе).

Розберімо користь MSO 365 на прикладі інтернет-магазину. Компанії потрібен ІТ-відділ, який обслуговуватиме сайт, зберігатиме дані клієнтів тощо. Усі фахівці цього відділу можуть працювати дистанційно в командах та над спільними завданнями із StarTeams та Office 365 і використовувати інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів.



Як організувати магазин онлайн / Фото Unsplash

Працівники контакт-центру, які приймають замовлення та обдзвонюють клієнтів, також можуть працювати поза офісом. Віртуальну мобільну АТС можна підключити всього за чверть години, і для цього не знадобиться дороге обладнання.

Детальніше: Коли локдаун чи немає офісу: як створити колцентр чи відділ продажів за 15 хвилин

Усі документи, історія замовлень клієнтів, дані про наявність товарів на складах зберігатимуться в одному місці, а отже, аналітики опрацьовуватимуть інформацію оперативно та ефективно.

Майбутнє вже настало

Для малого та середнього бізнесу хмарні рішення є конче необхідним інструментом. Вони суттєво заощаджують час і кошти, підвищують конфіденційність даних і полегшують обслуговування ІТ-інфраструктури.

Криза, спричинена пандемією коронавірусу, стала для бізнесу не лише випробуванням на міцність, а й стимулом прискорити автоматизацію процесів, запровадження інновацій. Словом, потрапити до майбутнього вже сьогодні.