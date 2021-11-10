Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція для ФОПів

З 1 січня 2022 року касові апарати будуть змушені використовувати всі ФОПи 2 – 4 груп спрощеної системи оподаткування. Для підприємців, які раніше не мали справи з ПРРО, процедура їх отримання та реєстрації може бути незрозумілою.

Видання "Економічна правда" підготувало матеріал про різновиди касових апаратів. Як обрати, зареєструвати, використовувати ПРРО та скільки це коштує, розповідаємо далі.

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Які бувають касові апарати

Класичні (РРО) – схожі на банківські термінали або невеликі принтери. Їхня функція – видавати клієнтам фіскальні чеки. Програмні (ПРРО) – додаток або програма з тією ж функцією, встановлена на смартфон, планшет, комп'ютер або ноутбук.

Види касових апаратів / Інфографіка "Економічна правда"

Вартість програмних реєстраторів розрахункових операцій

ДПС пропонує безкоштовний ПРРО для платформ Windows та Android. Застосунку немає у жодних онлайн-магазинах, а завантажити програму можна лише на офіційному сайті податкової. Додаток від ДПС виконує базові функції:

фіскалізація розрахункових операцій (передавання звітів у податкову);

робота з електронними чеками.

Разом з тим на ринку є безліч комерційних ПРРО з ширшими можливостями, як-от інтеграція з електронними системами автоматизації бізнесу. Функціонал платних реєстраторів зазвичай дозволяє:

керувати всіма касами і касирами одночасно;

завантажувати товари з інших програм;

змінювати ціни;

робити знижки тощо.

Пропозиції ПРРО на ринку / Інфографіка "Економічна правда"

Як встановити ПРРО

ПРРО необхідно зареєструвати в Електронному кабінеті платника податків. Заповнивши форму №1-ПРРО, у четвертому розділі "Дані щодо ПРРО" слід обрати тип апарата:

стаціонарний – використовується за адресою з реєстраційної заяви;

– використовується за адресою з реєстраційної заяви; пересувний – можна використовувати по всій Україні;

– можна використовувати по всій Україні; каса самообслуговування – за адресою з реєстраційної заяви без касира (платіжний термінал);

– за адресою з реєстраційної заяви без касира (платіжний термінал); інтернет-торгівля – за адресою з реєстраційної заяви, можна із касиром (інтернет-магазин, сайт).

Покрокова інструкція реєстрації ПРРО