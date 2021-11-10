Видання "Економічна правда" підготувало матеріал про різновиди касових апаратів. Як обрати, зареєструвати, використовувати ПРРО та скільки це коштує, розповідаємо далі.
Читайте також Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів
Які бувають касові апарати
- Класичні (РРО) – схожі на банківські термінали або невеликі принтери. Їхня функція – видавати клієнтам фіскальні чеки.
- Програмні (ПРРО) – додаток або програма з тією ж функцією, встановлена на смартфон, планшет, комп'ютер або ноутбук.
Види касових апаратів / Інфографіка "Економічна правда"
Вартість програмних реєстраторів розрахункових операцій
ДПС пропонує безкоштовний ПРРО для платформ Windows та Android. Застосунку немає у жодних онлайн-магазинах, а завантажити програму можна лише на офіційному сайті податкової. Додаток від ДПС виконує базові функції:
- фіскалізація розрахункових операцій (передавання звітів у податкову);
- робота з електронними чеками.
Разом з тим на ринку є безліч комерційних ПРРО з ширшими можливостями, як-от інтеграція з електронними системами автоматизації бізнесу. Функціонал платних реєстраторів зазвичай дозволяє:
- керувати всіма касами і касирами одночасно;
- завантажувати товари з інших програм;
- змінювати ціни;
- робити знижки тощо.
Пропозиції ПРРО на ринку / Інфографіка "Економічна правда"
Як встановити ПРРО
ПРРО необхідно зареєструвати в Електронному кабінеті платника податків. Заповнивши форму №1-ПРРО, у четвертому розділі "Дані щодо ПРРО" слід обрати тип апарата:
- стаціонарний – використовується за адресою з реєстраційної заяви;
- пересувний – можна використовувати по всій Україні;
- каса самообслуговування – за адресою з реєстраційної заяви без касира (платіжний термінал);
- інтернет-торгівля – за адресою з реєстраційної заяви, можна із касиром (інтернет-магазин, сайт).
Покрокова інструкція реєстрації ПРРО
- Зареєструвати точку продажів у кабінеті платника податків. У розділі "Введення звітності" обрати групу звітів F13, створити і надіслати форму F1312003.
- Обрати платний або безкоштовний ПРРО.
- Завантажити файл ПРРО і встановити його на пристрій, який виконуватиме роль касового апарата.
- Створити віртуальну касу і заповнити форму №1-ПРРО (F1304102 у розділі "Введення звітності", обрати групу звітів F13). У пункті №5 важливо обрати "Здійснюється", щоб ПРРО не перестав надсилати інформацію податковій, якщо інтернет зникне.
- Після надсилання форми №1-ПРРО ви отримаєте квитанцію з фіскальним номером, під яким податкова зареєструвала ваш ПРРО.
- Особа, яка працюватиме з реєстратором, повинна мати власний електронний підпис.
- Далі у ПРРО можна вводити перелік товарів, які ви реалізовуєте.