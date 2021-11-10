Видання "Економічна правда" підготувало матеріал про різновиди касових апаратів. Як обрати, зареєструвати, використовувати ПРРО та скільки це коштує, розповідаємо далі.

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  1. Класичні (РРО) – схожі на банківські термінали або невеликі принтери. Їхня функція – видавати клієнтам фіскальні чеки.
  2. Програмні (ПРРО) – додаток або програма з тією ж функцією, встановлена на смартфон, планшет, комп'ютер або ноутбук.

Види касових апаратів / Інфографіка "Економічна правда"

ДПС пропонує безкоштовний ПРРО для платформ Windows та Android. Застосунку немає у жодних онлайн-магазинах, а завантажити програму можна лише на офіційному сайті податкової. Додаток від ДПС виконує базові функції:

  • фіскалізація розрахункових операцій (передавання звітів у податкову);
  • робота з електронними чеками.

Разом з тим на ринку є безліч комерційних ПРРО з ширшими можливостями, як-от інтеграція з електронними системами автоматизації бізнесу. Функціонал платних реєстраторів зазвичай дозволяє:

  • керувати всіма касами і касирами одночасно;
  • завантажувати товари з інших програм;
  • змінювати ціни;
  • робити знижки тощо.

Пропозиції ПРРО на ринку / Інфографіка "Економічна правда"

ПРРО необхідно зареєструвати в Електронному кабінеті платника податків. Заповнивши форму №1-ПРРО, у четвертому розділі "Дані щодо ПРРО" слід обрати тип апарата:

  • стаціонарний – використовується за адресою з реєстраційної заяви;
  • пересувний – можна використовувати по всій Україні;
  • каса самообслуговування – за адресою з реєстраційної заяви без касира (платіжний термінал);
  • інтернет-торгівля – за адресою з реєстраційної заяви, можна із касиром (інтернет-магазин, сайт).
  1. Зареєструвати точку продажів у кабінеті платника податків. У розділі "Введення звітності" обрати групу звітів F13, створити і надіслати форму F1312003.
  2. Обрати платний або безкоштовний ПРРО.
  3. Завантажити файл ПРРО і встановити його на пристрій, який виконуватиме роль касового апарата.
  4. Створити віртуальну касу і заповнити форму №1-ПРРО (F1304102 у розділі "Введення звітності", обрати групу звітів F13). У пункті №5 важливо обрати "Здійснюється", щоб ПРРО не перестав надсилати інформацію податковій, якщо інтернет зникне.
  5. Після надсилання форми №1-ПРРО ви отримаєте квитанцію з фіскальним номером, під яким податкова зареєструвала ваш ПРРО.
  6. Особа, яка працюватиме з реєстратором, повинна мати власний електронний підпис.
  7. Далі у ПРРО можна вводити перелік товарів, які ви реалізовуєте.