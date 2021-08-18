Як бренди стають впізнаваними: поради щодо правильного неймінгу компанії

Популярні по всьому світу компанії часто мають дивакуваті чи навіть складні назви, однак це не завадило їм досягнути успіху. Чи замислювались ви коли-небудь, що, наприклад, означає Instagram, Grindr або Flickr?

Правильно підібрана назва підприємства має велике значення, коли мовиться про вихід компанії на ринок. Як знайти хороше та влучне ім'я для бренду – далі у матеріалі.

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Забудьте про перфекціонізм

Ідеальної назви не існує. Недосвідчені та сповнені ентузіазму підприємці схильні до перфекціонізму, особливо коли це стосується відкриття власної справи. Запам'ятайте, що неймінг – це лише перше знайомство потенційного клієнта з брендом. У вас буде безліч інших можливостей розповісти про себе.

Проаналізуйте ринок

Чи знаєте ви назви всіх своїх конкурентів на ринку? Які з них вам подобаються? Чому? Щоб розв'язати головоломку з іменем власного бренду, варто почати з кінця.

Протягом тривалого проміжку часу технологічні компанії використовували складні слова та неправильне написання, щоб привернути до себе увагу, і в деяких випадках така тактика була успішною:

неправильне написання – Lyft, Flickr, Grindr;

складні слова – Snapchat, Instagram.

Якщо ваш бізнес також з цієї галузі, можна спробувати скористатись подібним методом, або ж звернути увагу на більш поширені:

прості та існуючі слова – Apple, Amazon, Twitter;

іншомовний неймінг – La Brosa, Nomi d'Italia.

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Влитись чи вийти за межі?

Коли ви проаналізували ринок, слід зрозуміти, чи хочете ви в нього влитись, або ж навпаки – піти проти правил. Нічим не примітна назва може наголосити на вашій впевненості, а унікальна та оригінальна – заявити про великі амбіції.

Щоб спростити собі завдання, можна використати спеціальні генератори імен, які є у вільному доступі в інтернеті. На таких ресурсах ви просто вказуєте галузь діяльності бізнесу та ключові слова чи ідеї, а згодом отримуєте безліч пропозицій назв.

Мозковий штурм

Якщо у вас є команда, з якою ви плануєте виводити бренд на ринок, хорошим способом знайти вдалу назву компанії є мозковий штурм. Головне – не соромитись та не нервувати, а спробувати залучити людей до творчості.

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Спершу варто скласти кілька окремих "блоків" – наборів слів та фраз, які стосуються вашої діяльності, продукту чи послуг компанії загалом, бачення та позиціонування бренду.

Вже з них можна створити дуже оригінальні варіанти назви, які згодом у команди однодумців сформують єдине та влучне ім'я компанії, з яким ви і заявите про себе на ринку.