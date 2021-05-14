28-річний Оньєка Орі тепер власник магазину аксесуарів для мобільних телефонів в найбільшому місті Нігерії, Лагосі. Отримав він його у подарунок.

Цікаво Мінус 20 мільярдів доларів: невдалий тиждень Ілона Маска

Історія Оньєка Орі

Оньєка Орі народився на фермі в південно-східній Нігерії. У нього було мало шансів вирватися із бідності, оскільки його сім'я не могла допомогти йому здобути хорошу освіту.

Тож після школи Оньєка пішов вже дієвою схемою Ігбо: молодь, переважно хлопці, шукають собі ментора серед успішних бізнесменів.

Як працює схема Ігбо Хлопці переїжджають до своїх менторів і стають помічниками у всьому: миють машини, займаються хатніми справами, не отримуючи при цьому зарплати.

Натомість отримують житло, їжу, а головне – їх навчають як вести бізнес .

. Через певний час ментор дає своєму учню капітал, щоб той заснував власний бізнес.

Оньєка Орі працював безплатно у свого ментора 8 років.



Оньєка Орі у своєму магазині / Фото BBC

Я служив своєму ого (начальнику – 24 канал) вісім років. Мій ога подарував мені цей магазин. Я керував магазином чотири роки, перш ніж ога мені його подарував. Я цього не очікував,

– розповідав Оньєка.

Дієва схема

Система навчання Ігбо діє в Нігерії вже кілька десятиліть. Країна була розорена після війни, тож за основу взяли філософію Ігбо "onye a hana nwanne ya" (не залишайте брата позаду).

В Ігбо беруть участь переважно хлопці, оскільки сім'ї не хочуть віддавати дівчаток бізнесменам. Натомість дівчата вже у дорослому віці йдуть навчатися на підприємства: там вони платять, щоб отримати знання за 6 – 12 місяців.

Народження мільйонерів

Серед учасників цієї схеми є й відомі в Нігерії бізнесмени, зокрема автомагнати Інокентій Чуквума з Innoson Motors та Козма Мадука з Coscharis Group.



Успішний бізнесмен Козма Мадука / Фото coscharis-tech.com

Козма Мадука наприкінці отримав 200 найр від свого ментора (приблизно 1500 доларів сьогодні). Сума здається мізерною, але вона заклала основу для його багатомільйонної компанії.

Щоправда, далеко не всі історії такі успішні. Є багато прикладів, коли ментори кидали своїх учнів, кажучи, що не мають як їм заплатити.

Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-аналітика від Київстар Бізнес зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.