Як не витрачати зайвого на старті нового бізнесу

Провадити бізнес під час пандемії – це вже ризик, а з обмеженим бюджетом – ризик подвійний. Адже треба з ювелірною точністю розрахувати, куди передусім спрямовувати кошти. Бізнес 24 розповідає, як компаніям запустити бізнес-процеси та налагодити одну з основ будь-якого бізнесу – комунікацію із зовнішнім світом та всередині компанії – без скажених витрат.
Бізнес та клієнт на відстані дзвінка: тренд сьогодення
Смартфони радикально змінили нашу поведінку. Ми стали інакше шукати інформацію, інакше спілкуватися й зовсім інакше працювати. За даними Samsung, 93% людей щодня використовують для роботи смартфон. Ба більше, мобільним зв’язком вони користуються близько третини робочого дня: здійснюючи дзвінки, листуючись електронною поштою, спілкуючись у месенджерах. Ми активно послуговуємося мобільними бізнес-додатками, віртуальними робочими столами, працюємо онлайн з документами.
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Мобільний зв'язок змінив багаторічне правило єдності часу, місця та дії. Так, наприкінці 2020 року майже половина учасників опитування Flexjobs принаймні раз на тиждень працювала з дому. Працівники як малих компаній, так і транснаціональних гігантів перебувають у постійному в русі: їздять на зустрічі, курсують між будівлями різних підрозділів, вибігають на обід. І смартфони переміщуються разом із ними – усі залишаються на зв’язку та у будь-який момент мають доступ до робочих завдань – звісно, за умови правильно організованих процесів.
Чому телефонії краще бути корпоративною
Підхід, коли компанія не переймається питаннями організації зв`язку для працівників, поступово йде у минуле. Адже проблема з комунікацією загрожує бізнесу втратою клієнтів, репутації та прибутку й не можна залежати від ситуацій, коли співробітник забув поповнити мобільний рахунок або не відповідає на дзвінок, посилаючись на приватний номер.
Натомість переваги корпоративної телефонії цілком очевидні:
- Співробітники завжди на зв'язку й можна чітко розмежувати потоки телефонної комунікації та відокремити приватне спілкування від робочого.
- Дзвінки на корпоративні номери за потреби можна обмежити за часом роботи кожного конкретного працівника.
- Номери належать компанії й на кожен з них можна записати уніфіковане інформаційне повідомлення. Скажімо, про те, що цей номер належить компанії N і він доступний у певні години, а в інший час або в разі перевантаження лінії додзвонювачі можуть телефонувати на альтернативний номер, наприклад гарячої лінії (якщо вона є). А в разі звільнення співробітника номер, вказаний на сайті, залишиться в компанії, а не піде разом з ним. Це зробить бізнес-комунікацію значно ефективнішою, а ваше реноме й ваша клієнтська база будуть у цілковитій безпеці.
- Компанія може гнучко управляти бізнес-комунікаціями, надаючи їм бажану мобільність та розподіляючи інформаційні потоки між потрібними працівниками чи підрозділами. Ваші менеджери, де б вони не перебували, оперативно відповідатимуть на дзвінки й зв'язуватимуться з клієнтами, колегами чи керівництвом.
Користь малому бізнесу – підприємець, якого важко застати в офісі, завжди доступний для бізнес-партнерів та може отримати куди більше, аніж просто зв’язок, якщо підключить бізнес-тариф із додатковими можливостями.
Як отримати більше, ніж зв'язок та не витрачати зайвого
Якщо ваша компанія лише розпочинає бізнес й кожна копійчина – на вагу золота, або ж якщо ви шукаєте додаткових можливостей для розвитку компанії, економія була б дуже доречною, акція "Бізнес-старт" від Київстар – саме то, що вам потрібно.
Умови акції "Бізнес-старт":
Новим бізнес-клієнтам Київстар при підключенні будь-якого бізнес-тарифу надається знижка 50% терміном на 6 місяців. Пропозиція доступна юридичним особам та ФОПам, які до цього не користувалися послугами корпоративного зв'язку Київстар або хотіли б перейти з передоплати на контракт.
Щоб скористатись акцією "Бізнес-старт", необхідно обрати тариф, що найкраще відповідає потребам вашої компанії, та, заповнити заявку на сайті Київстар або в найближчому офіційному магазині мобільного оператора.
Варто зазначити, що обираючи корпоративні тарифи Київстар, ваш бізнес отримає:
- Безлімітні розмови всередині мережі.
- Оптимальну кількість хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів, міські номери по Україні та за кордон.
- Великий обсяг високошвидкісного інтернету.
- Можливість здійснювати дзвінки навіть із нульовим балансом.
- Реєстрацію всіх номерів на компанію, завдяки чому вони захищені: їх легко відновлювати в разі втрати чи крадіжки телефона, а після звільнення працівника номер залишається за компанією.
- Контроль витрат, дзвінків та зручне керування послугами через додаток або вебверсію «Мій Київстар».
- Зручну оплату послуг: поповнювати рахунок можна готівкою або за безготівковим розрахунком у будь-який час. Кошти з абонентського рахунку знімаються щоденно рівними частинами.
- Один рахунок на всі послуги.
- Додаткові SIM-картки для планшета, мобільного, роутера та інших пристроїв.
- Цілодобову сервісну та технічну підтримку від оператора.
Але й це ще не все. Корпоративні тарифи Київстар включають в себе також продукти й сервіси для виконання різних бізнес-завдань – як в офісі, так і за його межами. І що важливо - без додаткових оплат. Серед них – Віртуальна мобільна АТС, яка дозволяє швидко та зручно об’єднати в одну мережу усі мобільні та фіксовані номери компанії й налаштувати для них правила додзвону, та офісні пакети Microsoft Office 365 (онлайн- або класичні версії програм для встановлення на ПК, залежно від обраного тарифу).
Тарифи для будь-яких потреб бізнесу: оберіть своє
Сьогодні Київстар пропонує лінійку тарифів Smart, яку розробив під потреби бізнес-клієнтів різних категорій: для малого бізнесу (зокрема, фізичних осіб – підприємців), середніх та великих компаній, транснаціональних корпорацій.
"Розумна" лінійка бізнес-тарифів створена таким чином, щоб ви могли обрати саме той обсяг послуг, який вам потрібен. Розгляньмо умови кожного з 5 тарифів.
1. Тариф Smart – це базовий набір для бізнесу:
- Безлімітні дзвінки в мережі Київстар.
- 120 хвилин для розмов з абонентами інших мобільних і міських операторів по Україні, а також для дзвінків до Польщі, Італії, Росії, Чехії та Німеччини.
- 120 SMS по Україні.
- 12 000 мегабайт мобільного інтернету та безлімітний трафік для 43 вебресурсів. Серед них: освітні курси та енциклопедії (Wikipedia, Coursera, Prometheus, Duolingo, TED, Kindle, Smart Kyivstar); соціальні мережі (Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook); месенджери (Viber, Telegram, Messenger, Skype); мапи й навігатори (Waze, Google Maps, Apple Maps).
Щомісячна абонентська плата — 150 гривень (близько 5 гривень на день).
2. Тариф Smart+ передбачає:
- Безлімітні дзвінки в мережі Київстар.
- 180 хвилин для розмов з абонентами інших мобільних та міських операторів по Україні, а також для дзвінків до Польщі, Італії, Росії, Чехії та Німеччини.
- 180 SMS по Україні.
- Безлімітний інтернет.
- SIM-картку для планшета.
Щомісячна абонентська плата — 225 гривень (приблизно 7,50 гривні на день).
3. За тарифом Smart Max ви отримаєте:
- Безлімітні дзвінки в мережі Київстар.
- 300 хвилин для розмов з абонентами інших мобільних і міських операторів по Україні, а також для дзвінків до Польщі, Італії, Росії, Чехії та Німеччини.
- 300 SMS по Україні.
- Безлімітний інтернет.
- SIM-картку для планшета.
- SIM-картку для другого телефона.
- Віртуальну мобільну АТС (пакет «Конвергентний»), яка дасть вам змогу керувати всіма дзвінками, розподіляти вхідні дзвінки між вільними операторами, переводити дзвінки без роз'єднання, телефонувати одночасно на безліч номерів тощо.
- Онлайн-версію пакета популярних офісних програм Microsoft Office 365. До пакета входять мобільні та вебверсії Outlook, Word, Excel, PowerPoint; додаток Microsoft Teams для онлайн-нарад та відеоконференцій, а також колекція SharePoint для спільного доступу до документів.
- 1 терабайт хмарного сховища OneDrive.
- Поштову скриньку Exchange обсягом 50 гігабайт.
Щомісячна абонентська плата — 300 гривень (приблизно 10 гривень на день).
4. Із тарифом Smart Business можливості стають ще ширшими:
- Безлімітні дзвінки в мережі Київстар.
- 1 000 хвилин для розмов з абонентами інших мобільних і міських операторів по Україні, а також для дзвінків до Польщі, Італії, Росії, Чехії та Німеччини.
- 1 000 SMS по Україні.
- Безлімітний інтернет.
- SIM-картка для планшета.
- SIM-картка для другого телефона.
- Віртуальна мобільна АТС (пакети «Конвергентний» та «Запис розмов»);
- Онлайн-версія пакета популярних офісних програм Microsoft Office 365.
Щомісячна абонентська плата — 600 гривень (приблизно 20 гривень на день).
Чим зручні хмарні АТС: дивіться пояснення
5. Тариф Smart Business+ відкриває максимум можливостей для ділової комунікації:
- Безлімітні дзвінки в мережі Київстар.
- 3 000 хвилин для розмов з абонентами інших мобільних і міських операторів по Україні, а також для дзвінків до Польщі, Італії, Росії, Чехії та Німеччини.
- 3 000 SMS по Україні.
- Безлімітний інтернет.
- SIM-картка для планшета.
- SIM-картка для другого телефона.
- Віртуальна мобільна АТС (пакети «Конвергентний» і «Запис розмов»).
- Класичні ПК-версії, а також онлайн-версії пакета популярних офісних програм Microsoft Office 365.
- SIP-телефонія — альтернатива стаціонарному телефонному зв'язку, яка працює через інтернет: під час телефонної розмови голос переводиться в пакети цифрових даних, що передаються мережею, а на іншому боці знову трансформуються в голосовий сигнал.
Щомісячна абонентська плата — 1 200 гривень (близько 40 гривень на день).Зверніть увагу: до обраного тарифного плану можна підключити будь-яку кількість номерів, навіть один.
Інтернет для віддаленої роботи – як бонус
Обравши один із зазначених тарифів, можна без додаткових оплат підключити Персональний інтернет вдома тим працівникам, які працюють дистанційно.
За умовами акційної пропозиції, абонент корпоративного тарифного плану з лінійки Smart може підключити проводовий інтернет до 100 мегабіт на секунду на домашню адресу – свою чи свого працівника – без додаткової плати за користування сервісом. Оплата нараховуватиметься лише за послуги мобільного зв'язку за обраним тарифним планом.
Скористатися акційними умовами підключення проводового інтернету можна в усіх містах України, де доступна послуга Персональний інтернет / Домашній інтернет.
Послуга "Домашній інтернет": дивіться відео
Детальніше: "Віддаленка": перешкода, витрати чи можливості для бізнесу
Можливість ефективно працювати поза офісом – це актуальна бізнес-потреба нової реальності. І підключивши своїм працівникам вдома для роботи у віддаленому режимі якісний інтернет від Київстар, компанія зробить дуже вигідну інвестицію, адже нічого додатково сплачувати не доведеться,
– зауважує директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.
Максимум комфорту для вашого бізнесу
Обирайте для своєї компанії найкраще. Сьогодні Київстар Бізнес – це надійний партнер бізнесу та держави, що має в своєму портфелі цілу екосистему сучасних сервісів для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів та комунікацій. Серед них – аналітика Big Data, IoT, хмарні сервіси Azure, StarTeams, Office 365, система електронного документообігу Star.Docs та збалансовані тарифні плани, з максимально корисним наповненням під будь-які потреби бізнесу.Скористайтесь акційними пропозиціями від лідера ринку мобільного зв'язку Київстар і будьте з працівниками, клієнтами та партнерами на відстані одного кліка.