Бізнес та клієнт на відстані дзвінка: тренд сьогодення

Смартфони радикально змінили нашу поведінку. Ми стали інакше шукати інформацію, інакше спілкуватися й зовсім інакше працювати. За даними Samsung, 93% людей щодня використовують для роботи смартфон. Ба більше, мобільним зв’язком вони користуються близько третини робочого дня: здійснюючи дзвінки, листуючись електронною поштою, спілкуючись у месенджерах. Ми активно послуговуємося мобільними бізнес-додатками, віртуальними робочими столами, працюємо онлайн з документами.

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Мобільний зв'язок змінив багаторічне правило єдності часу, місця та дії. Так, наприкінці 2020 року майже половина учасників опитування Flexjobs принаймні раз на тиждень працювала з дому. Працівники як малих компаній, так і транснаціональних гігантів перебувають у постійному в русі: їздять на зустрічі, курсують між будівлями різних підрозділів, вибігають на обід. І смартфони переміщуються разом із ними – усі залишаються на зв’язку та у будь-який момент мають доступ до робочих завдань – звісно, за умови правильно організованих процесів.

Чому телефонії краще бути корпоративною

Підхід, коли компанія не переймається питаннями організації зв`язку для працівників, поступово йде у минуле. Адже проблема з комунікацією загрожує бізнесу втратою клієнтів, репутації та прибутку й не можна залежати від ситуацій, коли співробітник забув поповнити мобільний рахунок або не відповідає на дзвінок, посилаючись на приватний номер.

Приватні номери співробітників – ненадійний канал комунікації / Фото Unsplash

Натомість переваги корпоративної телефонії цілком очевидні:

Співробітники завжди на зв'язку й можна чітко розмежувати потоки телефонної комунікації та відокремити приватне спілкування від робочого.

та відокремити приватне спілкування від робочого. Дзвінки на корпоративні номери за потреби можна обмежити за часом роботи кожного конкретного працівника.

кожного конкретного працівника. Номери належать компанії й на кожен з них можна записати уніфіковане інформаційне повідомлення . Скажімо, про те, що цей номер належить компанії N і він доступний у певні години, а в інший час або в разі перевантаження лінії додзвонювачі можуть телефонувати на альтернативний номер, наприклад гарячої лінії (якщо вона є). А в разі звільнення співробітника номер, вказаний на сайті, залишиться в компанії , а не піде разом з ним. Це зробить бізнес-комунікацію значно ефективнішою, а ваше реноме й ваша клієнтська база будуть у цілковитій безпеці.

й на кожен з них можна записати . Скажімо, про те, що цей номер належить компанії N і він доступний у певні години, а в інший час або в разі перевантаження лінії додзвонювачі можуть телефонувати на альтернативний номер, наприклад гарячої лінії (якщо вона є). А , а не піде разом з ним. Це зробить бізнес-комунікацію значно ефективнішою, а ваше реноме й ваша клієнтська база будуть у цілковитій безпеці. Компанія може гнучко управляти бізнес-комунікаціями, надаючи їм бажану мобільність та розподіляючи інформаційні потоки між потрібними працівниками чи підрозділами. Ваші менеджери, де б вони не перебували, оперативно відповідатимуть на дзвінки й зв'язуватимуться з клієнтами, колегами чи керівництвом.

Користь малому бізнесу – підприємець, якого важко застати в офісі, завжди доступний для бізнес-партнерів та може отримати куди більше, аніж просто зв’язок, якщо підключить бізнес-тариф із додатковими можливостями.

Як отримати більше, ніж зв'язок та не витрачати зайвого

Якщо ваша компанія лише розпочинає бізнес й кожна копійчина – на вагу золота, або ж якщо ви шукаєте додаткових можливостей для розвитку компанії, економія була б дуже доречною, акція "Бізнес-старт" від Київстар – саме то, що вам потрібно.

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