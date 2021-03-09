На роботі потрібно дослухатися до колег та допомагати їм. Однак завжди говорити "так" – не вихід. У такому разі ви ризикуєте просто з усім цим не впоратися і тим самим розчарувати інших. Ба більше, ви можете просто емоційно вигоріти.

Засновник американської фірми Rainmaker Thinking Брюс Тулган поділився порадами. За його словами, єдиний спосіб досягти успіху – це навчитися говорити "ні" так, щоб люди при цьому відчували повагу.

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Як навчитись говорити "ні"

► Ставте правильні запитання

Треба правильно реагувати у момент, коли вас попросять щось зробити. Насамперед – ставити правильні запитання. Така реакція покаже співрозмовнику, що ви берете до відома її відповіді.

Річ у тім, що чим більше зацікавленості ви виявите до того, що вас просять зробити, тим легше буде сказати "ні". Ба більше, завдяки запитанням ви демонструєте свій талант та знання. Гарні запитання допоможуть іншій людині реально оцінити обсяг необхідної для виконання завдання роботи та його місце серед пріоритетів організації.

► Наведіть вагомі підстави для відмови

Найголовніше – ваша реакція. Якщо ви відмовляєте, важливо запропонувати альтернативні варіанти, а також пояснити, чому ваша відповідь – ні.

Недостатньо сказати: "Вибачте, у мене є інші справи". Натомість можна сказати "Я роблю..." – і чітко пояснити свої завдання. У такий спосіб людина зрозуміє, що у вас справді багато справ, а не просто немає бажання виконувати її прохання.

Не варто казати "Це не моя робота", адже ця фраза може спричинити конфлікт. Інша людина може трактувати це так, ніби ви кажете "Ви не мій начальник" або "Ви не можете змусити мене це зробити".

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► Сприяйте успіху іншої людини

Не варто категорично та різко відмовляти людині у проханні. Натомість можна запитати, чи можете ви допомогти знайти когось іншого для цього завдання. Не бійтеся пропонувати свою допомогу в іншому.

Слухайте, я не можу цього зробити, але я міг би вам допомогти ось таким чином,

– такою фразою можна продемонструвати свій професіоналізм.

Якщо прохання не термінове, ви можете сказати: "Я міг би вам допомогти, але через 2 тижні".

► Цікавтеся результатами

Важливо не відмовити у проханні і зникнути. Знайдіть людину і запитайте, як усе пройшло. Нагадайте, що готові допомогти їй в інших сферах.

У такий спосіб ви будете продовжувати будувати добрі стосунки та зміцнювати довіру, хоча ваша відповідь і була "ні".