Фахівці усіх професій піддаються ризику появи таких проблем, як втома, стрес, депресія або тривога. За визначенням ВООЗ, вигорання – це синдром, концептуалізований у результаті хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалось впоратись.
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Як Білл Гейтс уникає вигорання
Окрім зниження продуктивності, вигорання може спричинити хронічне відчуття стресу або тривоги. Попри стрімке зростання кар'єри з 20-річного віку, Білл Гейтс був впевнений, що ніколи не вигорить, працюючи над своєю компанією Microsoft.
В інтерв'ю американським ЗМІ мільярдер понад 15 років тому заявив, що основний спосіб уникнути вигорання – просто відмовитись від рутинної роботи.
Те, що ми робимо – не одне й те ж щодня. Ми приходимо в офіси і думаємо про нові програми, спілкуємось між собою і з нашими клієнтами. Тут (в Microsoft – ред. 24 канал) так багато різноманіття, і завжди відбувається щось нове. Не думаю, що наступить час, коли мені це все набридне,
– поділився Гейтс.
З огляду на нинішні успіхи Microsoft, стратегія відмовитись від рутинної роботи таки стала ефективною для Білла Гейтса.
Які ознаки вигорання і як проти нього боротися
Навіть якщо випадок Гейтса доволі екстраординарний, уникнути вигорання на роботі можуть не тільки мільярдери. Професорка психології Каліфорнійського університету Крістіна Маслач радить звернути увагу на такі тривожні ознаки:
- виснаження;
- відсутність мотивації;
- низька продуктивність праці.
Якщо ви виявили бодай одну з цих ознак у себе, психологиня радить:
- поділитися проблемами з близькими або колегами на роботі;
- спробувати структуризувати діяльність;
- подбати про якісний сон.
Крім того, не зайвими будуть елементарні фізичні вправи. Спорт позитивно вплине як на психологічне, так і на фізичне самопочуття.
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