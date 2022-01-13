Фахівці усіх професій піддаються ризику появи таких проблем, як втома, стрес, депресія або тривога. За визначенням ВООЗ, вигорання – це синдром, концептуалізований у результаті хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалось впоратись.

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Як Білл Гейтс уникає вигорання

Окрім зниження продуктивності, вигорання може спричинити хронічне відчуття стресу або тривоги. Попри стрімке зростання кар'єри з 20-річного віку, Білл Гейтс був впевнений, що ніколи не вигорить, працюючи над своєю компанією Microsoft.

В інтерв'ю американським ЗМІ мільярдер понад 15 років тому заявив, що основний спосіб уникнути вигорання – просто відмовитись від рутинної роботи.

Те, що ми робимо – не одне й те ж щодня. Ми приходимо в офіси і думаємо про нові програми, спілкуємось між собою і з нашими клієнтами. Тут (в Microsoft – ред. 24 канал) так багато різноманіття, і завжди відбувається щось нове. Не думаю, що наступить час, коли мені це все набридне,

– поділився Гейтс.

З огляду на нинішні успіхи Microsoft, стратегія відмовитись від рутинної роботи таки стала ефективною для Білла Гейтса.

Які ознаки вигорання і як проти нього боротися

Навіть якщо випадок Гейтса доволі екстраординарний, уникнути вигорання на роботі можуть не тільки мільярдери. Професорка психології Каліфорнійського університету Крістіна Маслач радить звернути увагу на такі тривожні ознаки:

виснаження;

відсутність мотивації;

низька продуктивність праці.

Якщо ви виявили бодай одну з цих ознак у себе, психологиня радить:

поділитися проблемами з близькими або колегами на роботі;

спробувати структуризувати діяльність;

подбати про якісний сон.

Крім того, не зайвими будуть елементарні фізичні вправи. Спорт позитивно вплине як на психологічне, так і на фізичне самопочуття.

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