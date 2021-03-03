Одруківки та математичні помилки можуть здатися не такою великою справою, якщо, звичайно, ви не мільярдна компанія. Деякі корпорації через це втратили мільйони доларів.

Citibank

Нью-йоркський Citibank втратив 892 мільйони доларів. Троє співробітників випадково обробили відсотковий платіж, який перерахував колосальних майже 900 мільйонів доларів кредиторам Revlon, повідомляє Bloomberg у 2020 році. Вони мали надіслати 8 мільйонів доларів.

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Наразі банку вдалося стягнути 390 мільйонів доларів.

У лютому газета Financial Post повідомляла, що федеральний суддя на Манхеттені постановив, що Citibank не має права повертати решту 510 мільйонів доларів. Компанія оскаржує рішення.

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Samsung Securities

Співробітник Samsung Securities, південнокорейського фінансового відділення компанії Samsung, у 2018 році перевів на рахунки співробітників майже три мільярди акцій – у понад 30 разів більше, ніж цих акцій існувало.

Через 37 хвилин компанія заблокувала можливість співробітників продати акції. Але кілька співробітників за цей час продали акції на суму близько 187 мільйонів доларів.

Alitalia

У 2006 році співробітник італійської авіакомпанії Alitalia забув ввести два зайвих нулі при визначенні ціни на квитки бізнес-класу з Торонто на Кіпр.

Квиток бізнес-класу з Торонто на Кіпр коштував би 2558 доларів, повідомляє Wall Street Journal. Завдяки обмінному курсу того дня та канцелярській помилці сотням покупців вдалося купити квитки всього за 33 долари.

Авіакомпанія вирішила залишити 509 людям квитки за дешевою ціною / Unsplash

Burger King

Випадкова знижка коштує компанії 8,2 мільйона доларів. Мережа фастфудів вирішила зробити знижку на три бургери, пропонувавши два за ціною одного. Але через помилку з такою знижкою продавали картоплю та напої.

Uber

Компанія Uber виявила власну бухгалтерську помилку кількалітньої давності, через яку недоплатила водіям. Через відсотки, які набігли за роки, компанія заплатила 45 мільйонів доларів компенсації.

Відтак тисячі водіїв, яких стосувалися ця помилка, отримали в середньому 900 доларів.

Mizuho Securities

Трейдер японської фірми Mizuho Securities намагався продати одну акцію J-Com Co. за 610 000 єн (5888 доларів). Але через одруківку продав 610 000 акцій по 1 єні. Така помилка обійшлася в 335 мільйонів доларів, які Токійська фондова біржа не погодилася повертати шляхом скасування угоди.

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Google

У 2018 році співробітник Google натиснув неправильну клавішу під час свого першого робочого тижня і розмістив пустий жовтий прямокутник на "величезній кількості" сайтів у США та Австралії протягом приблизно 45 хвилин.

Ця фіктивна реклама коштувала техногіганту 10 мільйонів доларів.