SpaceX пережила три невдалі запуски ракети перед тим, як досягла успіху. Як Маску вдалось втримати команду протягом такого тривалого проміжку часу та мотивувати працювати попри численні невдачі – далі у матеріалі.

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Журналіст Ерік Бергер писав про SpaceX понад 10 років, і за цей час встиг поспілкуватись з інженерами, дизайнерами та топменеджерами компанії, а також взяв інтерв'ю у самого Маска. Розповіді стали основою книги "Злет", котру журналіст видав у 2021 році.

Три кроки Ілона Маска

У своїй книзі Бергер сформулював три кроки Ілона Маска, які допомогли йому переконати своїх співробітників у тому, що немає нічого неможливого.

1. Сформулюйте глобальне бачення компанії

Ілон Маск заснував SpaceX, щоб створювати космічні кораблі, які доставлять перших людей на Марс. Щоб зреалізувати задумане, мільярдеру спершу довелось знизити вартість відправки людей у космос. Ціль здавалась неможливою, оскільки жодна приватна компанія на той час не зробила навіть першого кроку, тобто не збудувала ракету, яка могла б бодай вийти на орбіту.

Ідею Маска про те, як дістатись Марсу, було неймовірно важко зреалізувати, однак декілька інженерів та вчених вірили, що це можливо, тому погодились допомогти.

Люди часто переоцінюють те, чого можуть досягнути за рік, і недооцінюють те, чого можуть досягнути протягом десятиліття,

– пише у своїй книзі Бергер.

Перемога Маска, на думку автора, криється у тому, що він постійно нагадував команді, задля чого вони працюють, і чого у результаті досягнуть.

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2. Розділіть глобальне бачення на дрібні деталі

Попри те, що глобальне бачення Маска передусім пророкувало перетворення людства на міжпланетний вид, першим кроком було банальне зниження вартості запуску ракети та її повторне використання. Мільярдер часто нагадував про глобальну ціль, однак водночас фокусував увагу команди на поетапності її реалізації.

Успішні підприємці знають, що єдиний спосіб вибудувати велику компанію – це робити маленькі кроки. Навіть якщо до пункту призначення складно дійти, не поспішайте! Обов'язково святкуйте найменшу перемогу,

– наголошує Бергер.

3. Забудьте про невдачі та помічайте успіх

Попри подекуди емоційні та негативні заяви Маска, на думку автора книги, мільярдер є неймовірним оптимістом, який відмовляється визнавати поразки. Після першого невдалого запуску ракети, 300 співробітників SpaceX почувались пригнічено, однак Маск знайшов потрібні слова, щоб підняти дух команди.

Він розповів співробітникам про компанії конкурентів, чиї перші розробки також були провальними. Крім цього, він закцентував на успіхах SpaceX – створенні ракетного двигуна, системи авіоніки тощо.

SpaceX – це на довго, і що б не трапилось, ми зробимо це,

– виголосив тоді Маск.

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Один зі співробітників компанії прокоментував, що після промови Маска він був здатний ламати будь-які бар'єри та проходити крізь стіни, щоб досягнути бажаного. Зараз SpaceX є однією з небагатьох успішних компаній, що займається будівництвом космічного транспорту.