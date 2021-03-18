Жовтий для розумних, зелений – для спокійних: як колір допомагає в маркетингу

За допомогою правильно кольору можна зацікавити правильних клієнтів. Як підібрати вдалий колір, читайте на Бізнес 24.

Колір впливає на людей. Це довели у низці досліджень, які тепер використовують маркетологи, щоб визначити найкращі відтінки для реклам, продуктів, вебсайтів тощо.

Корисно Як створити позитивну ділову репутацію: 3 секрети бізнесмена Сімона Масса

За допомогою кольору можна суттєво збільшити продажі. Наприклад, імпульсивні покупці краще реагують на червоний, оранжевий, чорний та синій, а покупці, які планують свої покупки, краще реагують на світло-рожевий, світло-блакитний та темно-синій кольори.

Як використати колір

Хто ваш клієнт

Припустимо ви продаєте книги для малюків. Але ж не малюки купують ці книги, а їхні батьки та бабусі з дідусями. Тож самі книжки можуть бути у яскравих кольорах для малюків. А реклама, вебсайт, різні листівки повинні бути орієнтовані на батьків малюка.

В такому випадку можна використати такі кольори:

голубий (передає впевненість);

рожевий (безпека);

жовтий (щастя, веселощі).

Як діють різні кольори

Червоний

Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйтета розширьте наявну базу контактів завдякивід Київстар Бізнес.

Клієнти, які віддають перевагу червоному, як правило, відкриті та динамічні. Червоний колір пов’язаний з привабливими ароматами; червоний також відповідає за сексуальні уподобання, почуття гідності та гордості.

Жовтий

Клієнти, які обирають жовтий колір, як правило, інтелектуали. Цей колір також випромінює тепло та натхнення.

Зелений

Споживачі, які надають пріоритет зеленому кольору, люблять природу, свіжість та практичність. А ті, хто обирає зелений із синім відтінком – мають аналітичний склад розуму і спокійний характер.

Синій

Люди, які віддають перевагу синьому в усіх його відтінках, добре контролюють свої емоції. Це також улюблений колір дітей та молоді. Він відображає спокій. Його рекомендують для побутових товарів, які мають тривалий термін служби.

Помаранчевий

Люди, які купують помаранчеві продукти, як правило, веселі. Це колір дії, експресії та щедрості.

Фіолетовий

Люди, які тяжіють до фіолетового мають творчу натуру. А також релігійні. Цей колір широко застосовують у парфумерній індустрії для жінок. Вважається найбільш сексуальним кольором з усіх.

Коричневий

Більшість впорядкованих та дисциплінованих клієнтів приглядаються до коричневого. Цей колір також асоціюють з стабільним та здоровим життям.

Чорний

Клієнти, які віддають перевагу чорному, консервативні, їм подобається елегантність та розсудливість.

Білий

Люди, які обирають білий, вишукані і схильні бути закритими.

Сірий

Клієнти, які обирають сірий колір, доволі пасивні.

Рожевий

Клієнт, який вибирає рожевий, цінує жіночність, вишуканість та ввічливість.

Цікаво Коли локдаун чи немає офісу: як створити колцентр чи відділ продажів за 15 хвилин

Золотий

При купівлі хліба, круп, меду, клієнти більше звертають увагу, якщо упаковання має золотий колір.

Бірюзовий

Особливо популярний колір серед жінок у поєднанні з білим або рожевим. Цей колір пов’язаний з продуктами краси та жіночністю, свіжістю та чистотою.