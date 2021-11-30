СЕО компанії Productech Данило Микитченко має досвід ведення бізнесу в Україні, однак зараз керує компанією, яка займається продажами на Amazon, і обіг якої наразі сягає 13 мільйонів доларів. Як українець досяг такого результату – читайте далі.

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Підприємницький шлях Данила Микитченка

У 2009 році хлопець запустив інтернет-магазин шин і дисків Rezina.cc, який у 2013 році сягнув обігу у 40 мільйонів доларів, ставши лідером у цій галузі на українському ринку. Команда Данила здійснювала близько 1 тисячі замовлень щодня.

У 2015 році підприємець продав свою частку у компанії партнеру та вийшов з проєкту. Приблизно тоді ж хлопець зацікавився ринком США.

З Алексом, нинішнім партнером по бізнесу на Amazon, Данило познайомився влітку 2016 року. Тоді в Алекса був власний бізнес, старт якого був дуже яскравим, і загальний об'єм продажів за рік склав 3,5 мільйона доларів.

Через надстрімкий розвиток Алекс зрозумів, що йому потрібна допомога, і почав шукати керівника, який займався б маркетингом, а пізніше вирішив, що потребує передусім операційного директора.

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Нинішній стан Productech

Після знайомства з новим бізнес-партнером Данило помітив, що той постійно розповідав про великі цілі, майбутні об'єми продажів у сотні мільйонів, розвиток ринку електронної комерції та грандіозні масштаби.

Нині компанія володіє 4 торговими марками, а у портфелі компанії – 25 різноманітних моделей електроніки і аксесуарів.

Був час, коли у Rezina.cc я радів 100 замовлень на день, а потім і 1 тисяча замовлень стали для нас нормою. Ми прагнемо, щоб об'єми продажів у 100 мільйонів на рік були для нас звичною реальністю вже у 2025 році,

– ділиться Данило Микитченко.

Як українець керує компанією у США з України

Тайм-менеджмент – передусім

Підприємець розповідає, що у роботі з американськими контрагентами є свої особливості. Щонайменше, працюючи з України, існує різниця у часі – від 7 до 11 годин. Хлопці навчились організовувати свою роботу так, щоб їхні графіки частково перетинались. Це дозволяє зідзвонюватись та синхронізувати дії.

Щоб слідкувати за прогресом команди в Україні, підприємці створили систему регулярних зборів – менеджмент-зустрічі, результати продажів, розробка і коригування рекламних активностей, зустріч продуктової команди.

Для кожної зустрічі пророблений регламент і набір звітів, за якими у компанії оцінюють результати. Це дозволяє на щотижневій основі відслідковувати, чи все зроблено задля досягнення поставлених цілей.

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Знання правового поля

Компанія українця працює на Amazon за так званою моделлю Private Label. Це означає, що підприємство напряму співпрацює із заводами-виробниками і розвиває власні бренди. Тут важливо розгортати діяльність за всіма вимогами законодавства (у цьому випадку США) і не "гратись" з правилами Amazon.

Данило розповідає, що формально зареєструвати акаунт продавця може кожна людина або бізнес, якщо надасть:

банківський рахунок;

діючу кредитну картку;

паспорт або інші документи на компанію;

документ про податкову реєстрацію;

номер телефону.

Однак на практиці, за словами Данила, існує безліч нюансів, наприклад:

Amazon довіряє не всім банкам;

приймає паспорти не усіх країн світу;

алгоритми платформи постійно змінюються, і потрібно підлаштовуватись.

Податкове питання

Резиденти США платять податки зі всіх своїх доходів, незалежно від того, у якій країні вони їх отримали. За цим слідкує податкова служба (IRS), яка уповноважена отримувати доступ до будь-якої бази даних, зокрема митниці або банківських рахунків.

При цьому, як наголошує Данило, податкова у США поводить себе дуже лояльно, коли справа стосується бізнесу. Державний орган не має нав'язливої мети оштрафувати підприємців.

Ми якось потрапили під аудит податку на продаж (щось на кшталт ПДВ) у Каліфорнії. Нас попросили всі фінансові звіти за останні три роки. Податкова знайшла розбіжність на суму 9 тисяч доларів. Однак, оскільки це погрішність у близько 1%, то цю помилку нам пробачили,

– згадує українець.

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Як працює компанія

Наразі штат Productech налічує 22 співробітників в Україні, які виконують майже всі бізнес-процеси. У США розміщені бухгалтери і юристи – вони допомагають із податковою звітністю та взаємодією з банками.

Так, компанія зареєстрована у США, там сплачує податок на прибуток (близько 40%), а вся українська команда зареєстрована як ФОПи на 3 групі єдиного податку. Принципи чесної праці та прозорої сплати податків, розповідає Данило, повертаються фінансовою підтримкою з боку США і кредитами під низькі відсотки.

В Україні чесна сплата податків повертається нам розвитком інфраструктури і комфортом життя у рідній країні,

– наголошує підприємець.

Данило Микитченко сподівається, що такий принцип роботи згодом стримуватиме талановитих українців покидати батьківщину у пошуку кращого життя за кордоном.