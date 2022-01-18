Бізнеси, що шукають підрядників з надання технічних послуг, своєю чергою, можуть знайти на Lviv Tech потрібну їм компанію. Платформу розроблено за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Читайте також Як зібрати пів мільйона доларів завдяки краудфандингу: кейс українського Carsifi

Що пропонує платформа Lviv Tech

На Lviv Tech можна знайти компанії, що надають технічні послуги, вказавши параметри щодо сфери діяльності, розміру та видів послуг. Платформа дозволяє напряму сконтактувати з обраним партнером або постачальником.

Компанії, що зареєстровані на Lviv Tech, отримують:

маркетингову підтримку – уже запущену промоційну кампанію, спрямовану на залучення клієнтів до платформи;

додатковий канал просування для малих і середніх IT-компаній, що не мають змоги просувати себе самостійно;

функцію шортлістингу – можливість потрапити у добірку компаній за сферою своєї діяльності, розміром тощо;

доступ до повного щорічного звіту IT Research;

канал для внутрішньої комунікації з компаніями.

Зверніть увагу! Зареєструватись на платформі Lviv Tech можуть винятково IT-компанії, що є учасниками "Львівського IT-кластеру".

СЕО "Львівського IT-кластеру" Степан Веселовський зазначає, що у 2021 році у Львові діяло 511 IT-компаній, і майже половина з них – малі та середні за розміром. На його думку, платформа Lviv Tech стане корисною передусім для них.

Швидкість діджиталізації України та розвиток IT-галузі вражають. Ми переконані, що сучасний маркетплейс Lviv Tech допоможе українським IT-компаніям значно збільшити кількість клієнтів і створити тисячі нових високооплачуваних робочих місць,

– наголошує керівник програми від USAID Девід Андерсон.

До слова, засновники Lviv Tech сподіваються, що ініціатива познайомить міжнародну бізнес-спільноту зі Львовом, а саме з його розвиненою індустрією технологій, розробками, інноваціями та швидко зростаючим людським капіталом.