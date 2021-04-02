Як інтернет допомагає переживати пандемію

Джерело:24 канал
Уявіть, що пандемія настала два десятиліття тому. Без сучасних технологій та можливостей, які вони надають, дотримуватися вимог карантину було б куди важче.
За дослідженням Pew Research Center, 53% жителів США переконані, що інтернет під час пандемії був конче необхідний, ще 34% назвали його важливим і лише 3% із цим зовсім не погоджуються.
Зверніть увагу Коли локдаун чи немає офісу: як створити колцентр чи відділ продажів за 15 хвилин
Швидкий інтернет на смартфоні – не просто для того, щоб дивитися ролики на YouTube. Без 4G сервіси Uber, Google Maps та інші не були б такими зручними. Ви не змогли б приєднатися до важливої відеоконференції в дорозі чи переглядати онлайн фільми у високій якості.
Технологія 4G з’явилася ще 2009 року, проте до споживачів вона прийшла не одразу й не до всіх. Значна частина українських користувачів мобільного зв’язку ще недавно не мала доступу до швидкісної передачі даних, особливо жителі сільської місцевості, втім останнім часом ситуація змінюється – мобільні оператори активно будують мережу по всій Україні.
Зокрема, упродовж останнього року компанія Київстар активно розширювала мережу 4G на частотах 900 МГц. І тепер дедалі більше жителів маленьких і віддалених сіл отримує доступ до швидкісного мобільного інтернету: обсяг використання дата-трафіка абонентами Київстар за останній рік подвоївся.Промовисті цифри
Окрім розвитку мережі Київстар розвиває цілу екосистему онлайн-сервісів, щоб його абоненти мали доступ до важливих послуг незалежно від місця проживання. Приміром, для отримання онлайн-консультації з лікарем достатньо смартфона та мобільного інтернету – без страху підчепити коронавірус у черзі в поліклініці. Так само просто й безпечно можна отримати правову допомогу онлайн.
Надзвичайно важливими ці сервіси є для літніх людей, що належать до групи найбільшого ризику зараження. На платформі "Смартфон для батьків" старше покоління може освоїти всі переваги сучасних технологій, пройшовши серію безплатних відеоуроків.
Корисно Час, гроші та можливості: що ще можна отримати, позбувшись паперу
Розширення 4G-покриття робить дистанційну роботу комфортною, навіть якщо ви живете за містом. Для цього Київстар пропонує продукти для "віддаленого офісу" (комплекс "Офіс там, де ви"), серед них:
Зверніть увагу Туризм та Big Data : навіщо місту аналітика великих даних
Насамперед – це кропітка робота мобільних операторів та величезні інвестиції у розбудову 4G-мережі. Найбільшу в Україні кількість базових станцій з 4G на цей час установив Київстар (майже 15 000). У запровадження новітніх технологій зв’язку та будівництво мережі компанія лише 2020 року вклала майже 5 мільярдів гривень. При цьому оператор добровільно поділився радіочастотним спектром у діапазонах 900 і 1800 МГц з іншими учасниками ринку, щоб якнайбільше українців отримало швидкісний інтернет, а з ним і нові можливості. Для життя, навчання, розвитку та – що зараз чи не найголовніше – піклування про своє здоров’я та зв’язок із близькими.