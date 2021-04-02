Як інтернет допомагає переживати пандемію

Уявіть, що пандемія настала два десятиліття тому. Без сучасних технологій та можливостей, які вони надають, дотримуватися вимог карантину було б куди важче.

Як змінився світ навколо нас

За дослідженням Pew Research Center, 53% жителів США переконані, що інтернет під час пандемії був конче необхідний, ще 34% назвали його важливим і лише 3% із цим зовсім не погоджуються.

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Чого не було б без інтернету

Дистанційна робота . Пандемія на 87% збільшила кількість працівників, які виконують свої посадові обов’язки віддалено, повідомляє Upwork. При цьому значна частка компаній готова й далі працювати в такому форматі. Без змоги працювати дистанційно фінансове становище людей під час пандемії було б ще скрутнішим.

. Пандемія на 87% збільшила кількість працівників, які виконують свої посадові обов’язки віддалено, повідомляє Upwork. При цьому значна частка компаній готова й далі працювати в такому форматі. Без змоги працювати дистанційно фінансове становище людей під час пандемії було б ще скрутнішим. Навчання . Через карантинні заходи діти часто навчаються дистанційно: слухають лекції онлайн і надсилають виконані домашні завдання електронною поштою. Через те, що не всі учні мають доступ до інтернету, 463 мільйони дітей по всьому світу, за даними ЮНІСЕФ, залишилися без змоги навчатися.

. Через карантинні заходи діти часто навчаються дистанційно: слухають лекції онлайн і надсилають виконані домашні завдання електронною поштою. Через те, що не всі учні мають доступ до інтернету, 463 мільйони дітей по всьому світу, за даними ЮНІСЕФ, залишилися без змоги навчатися. Покупки . Придбати онлайн сьогодні можна будь-що – від одягу до продуктів. Тож навіть на самоізоляції люди не почуваються цілком відрізаними від світу, адже служби доставки можуть доправити замовлення до самих дверей. Так, 2020 року обсяг електронних продажів у США, де цей вид комерції й до того був розвинений, за даними Digital Commerce, зріс на 44%.

. Придбати онлайн сьогодні можна будь-що – від одягу до продуктів. Тож навіть на самоізоляції люди не почуваються цілком відрізаними від світу, адже служби доставки можуть доправити замовлення до самих дверей. Так, 2020 року обсяг електронних продажів у США, де цей вид комерції й до того був розвинений, за даними Digital Commerce, зріс на 44%. Спілкування та розваги. У перший місяць пандемії повідомлень у Facebook побільшало на 50%, а кількість голосових та відеозв’язків подвоїлася. Переживати пандемію допомагали й онлайн-розваги, адже кінотеатри та кафе не працювали. У результаті кількість користувачів Netflix зросла, згідно зі Statista, зі 167 до 203 мільйонів.

Доступ українців до інтернету

Швидкий інтернет на смартфоні – не просто для того, щоб дивитися ролики на YouTube. Без 4G сервіси Uber, Google Maps та інші не були б такими зручними. Ви не змогли б приєднатися до важливої відеоконференції в дорозі чи переглядати онлайн фільми у високій якості.

Технологія 4G з’явилася ще 2009 року, проте до споживачів вона прийшла не одразу й не до всіх. Значна частина українських користувачів мобільного зв’язку ще недавно не мала доступу до швидкісної передачі даних, особливо жителі сільської місцевості, втім останнім часом ситуація змінюється – мобільні оператори активно будують мережу по всій Україні.

Зокрема, упродовж останнього року компанія Київстар активно розширювала мережу 4G на частотах 900 МГц. І тепер дедалі більше жителів маленьких і віддалених сіл отримує доступ до швидкісного мобільного інтернету: обсяг використання дата-трафіка абонентами Київстар за останній рік подвоївся.

У лютому в селах, де з’явився доступ до 4G на частотах 900 МГц, кожен абонент Київстар використовував, у середньому, понад 6400 мегабайтів трафіка. Це на 95% більше , ніж за цей самий період рік тому. Для порівняння: житель міста використовує понад 6900 мегабайтів. Отже, цифровий розрив між містами та селами швидко скорочується.

, ніж за цей самий період рік тому. Для порівняння: житель міста використовує понад 6900 мегабайтів. Отже, цифровий розрив між містами та селами швидко скорочується. На сьогодні понад 87% жителів України мешкають і працюють у зоні дії мережі 4G Київстар . До 2022 року оператор має намір збільшити цю частку до 90%. Також компанія будуватиме 4G-покриття на основних автотрасах.

. До 2022 року оператор має намір збільшити цю частку до 90%. Також компанія будуватиме 4G-покриття на основних автотрасах. Завдяки поширенню технології 4G використання мобільного інтернету клієнтами Київстар зросло майже на 60%.

Більше інтернету – більше можливостей

Окрім розвитку мережі Київстар розвиває цілу екосистему онлайн-сервісів, щоб його абоненти мали доступ до важливих послуг незалежно від місця проживання. Приміром, для отримання онлайн-консультації з лікарем достатньо смартфона та мобільного інтернету – без страху підчепити коронавірус у черзі в поліклініці. Так само просто й безпечно можна отримати правову допомогу онлайн.

Онлайн-консультації не тільки зручні, але й безпечні / Фото blog.vidyo.com

Надзвичайно важливими ці сервіси є для літніх людей, що належать до групи найбільшого ризику зараження. На платформі "Смартфон для батьків" старше покоління може освоїти всі переваги сучасних технологій, пройшовши серію безплатних відеоуроків.

Корисно Час, гроші та можливості: що ще можна отримати, позбувшись паперу

Розширення 4G-покриття робить дистанційну роботу комфортною, навіть якщо ви живете за містом. Для цього Київстар пропонує продукти для "віддаленого офісу" (комплекс "Офіс там, де ви"), серед них:

Microsoft Office 365 , що дає змогу проводити зустрічі онлайн, працювати в командах та над спільними завданнями.

, що дає змогу проводити зустрічі онлайн, працювати в командах та над спільними завданнями. Віртуальна мобільна АТС , завдяки якій компанія завжди залишається на зв’язку з клієнтами.

, завдяки якій компанія завжди залишається на зв’язку з клієнтами. Star.Docs, за допомогою якого ви можете перейти з паперового документообігу на електронний, забезпечивши своїм працівникам доступ до документів будь-коли й будь-де.

Нові технології мобільного зв’язку надають користувачам дедалі більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо. Для всього цього потрібні лише смартфон, що підтримує технологію LTE / 4G, та SIM-карта (USIM), яку можна безоплатно отримати в оператора.

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Як це стало можливим

Насамперед – це кропітка робота мобільних операторів та величезні інвестиції у розбудову 4G-мережі. Найбільшу в Україні кількість базових станцій з 4G на цей час установив Київстар (майже 15 000). У запровадження новітніх технологій зв’язку та будівництво мережі компанія лише 2020 року вклала майже 5 мільярдів гривень. При цьому оператор добровільно поділився радіочастотним спектром у діапазонах 900 і 1800 МГц з іншими учасниками ринку, щоб якнайбільше українців отримало швидкісний інтернет, а з ним і нові можливості. Для життя, навчання, розвитку та – що зараз чи не найголовніше – піклування про своє здоров’я та зв’язок із близькими.