Ілон Маск у доларовому еквіваленті заробив найбільше серед всіх багатіїв за минулий рік. У відсотковому значенні статки американського мільярдера зросли більше ніж на 500%.

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Це дозволило йому навіть очолити рейтинг мільярдерів Forbes на початку 2021 року. У січні 2021 року він був найбагатшою людиною планети, проте на цей час займає лише третю сходинку. Його випереджають Джефф Безос та Бернар Арно.

Джерела стрімкого збагачення Ілона Маска

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Tesla

Зростанням власних статків американський мультимільярдер насамперед завдячує акціям його компанії Tesla. Акції американського виробника електромобілів за вказаний період зросли майже на 300%. 2020 рік компанія завершила із капіталізацією у 650 мільярдів доларів, що зробило американську компанію фактично недосяжним лідером у світі автомобілебудування.

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Ілон Маск володіє близько 31% акції у компанії Tesla, що й спряло стрімкому зростанню його капіталів. Торік Tesla мала багато досягнень у розвитку та фінансових показниках, а відповідно Ілон Маск також отримав достатні фінансові зиски. За підрахунками Forbes, Ілон Маск у 2020 році отримав близько 11 мільярдів доларів виплат у вигляді акцій Tesla.

Компанія Tesla стала основою багатства Ілона Маска / Фото Estidevelopers

SpaceX

Черговим бізнесом, який значно збагатив американського мультимільярдера Ілона Маска, є його космічна компанія SpaceX. У лютому 2021 року SpaceX Ілона Маска SpaceX залучила 850 мільйонів доларів інвестицій. Завдяки цьому її оцінка виросла до 74 мільярдів доларів. Натомість у серпні 2020 року капіталізація SpaceX становила лише 46 мільярдів доларів.

Попри те, що більшість статків для Ілона Маска забезпечили акції Tesla, він також є власником близько 48% акцій SpaceX. З серпня 2020 року і дотепер статки Ілона Маска завдяки акціям SpaceX зросли на 12 мільярдів доларів: торік його акції коштували 20 мільярдів проти 32 мільярдів доларів на сьогодні.

Перспективи зростання статків Ілона Маска

Хоча акції Tesla цьогоріч і не демонструють такого різкого зростання як торік, проте більшість інвесторів і надалі мають дуже великі очікування від автомобільної компанії Ілона Маска та від мільярдера особисто.

Догнати Ілона Маска буде непросто / Інфографіка Forbes

Ймовірно Ілон Маск цього року не матиме такого ж вражаючого "стрибка" статків як у 2020 році. Проте видається дуже сумнівним, що його найближчі переслідувачі – Білл Гейтс та Марк Цукерберг – зможуть обійти Ілона Маска найближчим часом.