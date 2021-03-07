Як ФОПу наймати працівників у 2021 році: правила та штрафи за їх недотримання

Джерело:24 канал
Частина українських ФОПів можуть наймати працівників. Як підприємцю правильно оформити ФОПа, щоб не отримати штрафів, читайте на Бізнес 24.
Серед ФОПів спрощенців наймати працівників можуть лиш представники другої та третьої груп:
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Якщо ви звернулися до працівника, який тимчасово надасть вам послуги – наприклад до спеціаліста з монтажних робіт – достатньо підписати договір цивільно-правового характеру.
Та для інших працівників – продавця, офіціанта тощо – потрібно укладати трудовий договір. Форму договору можна знайти на сайті Верховної Ради.
Від працівника потрібні всього паспорт, ідентифікаційний код та трудова книжка. Все інше – довідки про стан здоров'я, документи, що підтверджують право на пільги чи військовий квиток – надаються за потреби.Піклуйтесь про довкілля – замініть паперовий документообіг на електронний. Тим більше, що це дозволить мати доступ до документів 24/7 та з будь-якого місця – редагуйте, узгоджуйте та підписуйте їх у мобільному додатку системи Star.Docs від Київстар Бізнес.
Коли найняли працівника і підписали з ним договір – потрібно обов'язково оформити розпорядження чи наказ про прийняття на роботу, згідно з законом. Там вказуються дата початку роботи, підстава для прийняття (трудовий договір) та посада.
Про нового співробітника податкову потрібно попередити ще до його виходу на роботу, хоча б за день. Це можна зробити через:
В Україні поступово переходять на електронну книгу, але старі паперові – все ще діють. Заповнити трудову потрібно, якщо працівник працює понад 5 днів.
Пам'ятайте, що мінімальна зарплата в Україні – 6 тисяч гривень, а тому працівник на повній ставці не може отримувати менше.
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Якщо ваш працівник офіційно не оформлений або ви уникаєте сплати податків за нього – загрожує штраф у розмірі 60 тисяч гривень, згідно з постановою Кабміну. Для ФОПів діє попередження. Але, якщо пійматися на такому порушенні вдруге протягом 2 років, то штраф становить 180 тисяч гривень за кожного такого працівника.
Якщо порушити виплату зарплати, наприклад, затримати на 1 місяць, то штраф становить 18 тисяч гривень.
А якщо не оплачувати вихідні, нічну роботу чи роботу у святкові дні чи понаднормові години згідно з законом – то оштрафують на 12 тисяч гривень.