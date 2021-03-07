Частина українських ФОПів можуть наймати працівників. Як підприємцю правильно оформити ФОПа, щоб не отримати штрафів, читайте на Бізнес 24.

Хто може наймати працівників

Серед ФОПів спрощенців наймати працівників можуть лиш представники другої та третьої груп:

ФОПи 2 групи – до 10 працівників;

ФОПи 3 групи можуть наймати необмежену кількість працівників.

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Трудовий договір

Якщо ви звернулися до працівника, який тимчасово надасть вам послуги – наприклад до спеціаліста з монтажних робіт – достатньо підписати договір цивільно-правового характеру.

Та для інших працівників – продавця, офіціанта тощо – потрібно укладати трудовий договір. Форму договору можна знайти на сайті Верховної Ради.

У договорі потрібно вказати:

інформацію про посаду;

розмір зарплати;

опис роботи;

графік і вихідні;

тривалість відпустки;

тривалість випробувального терміну.

Від працівника потрібні всього паспорт, ідентифікаційний код та трудова книжка. Все інше – довідки про стан здоров'я, документи, що підтверджують право на пільги чи військовий квиток – надаються за потреби.

Піклуйтесь про довкілля – замініть паперовий документообіг на електронний. Тим більше, що це дозволить мати доступ до документів 24/7 та з будь-якого місця – редагуйте, узгоджуйте та підписуйте їх у мобільному додатку системи Star.Docs від Київстар Бізнес.

Розпорядження про прийняття на роботу

Коли найняли працівника і підписали з ним договір – потрібно обов'язково оформити розпорядження чи наказ про прийняття на роботу, згідно з законом. Там вказуються дата початку роботи, підстава для прийняття (трудовий договір) та посада.

Як повідомити податкову

Про нового співробітника податкову потрібно попередити ще до його виходу на роботу, хоча б за день. Це можна зробити через:

онлайн-сервіси;

кабінет платника;

особисто.

Як вести трудову книгу

В Україні поступово переходять на електронну книгу, але старі паперові – все ще діють. Заповнити трудову потрібно, якщо працівник працює понад 5 днів.

1 рядок — порядковий номер запису в трудовій;

2 рядок — дата, з якої працівник приступив до роботи;

3 рядок — повна назва ФОП, посада працівника;

4 рядок — номер і дата наказу про прийняття на роботу.

Податки за працівників у 2021 році

Пам'ятайте, що мінімальна зарплата в Україні – 6 тисяч гривень, а тому працівник на повній ставці не може отримувати менше.

Із зарплати працівника у 2021 році платять податки:

18% ПДФО.

1,5% військового збору.

Ще 22% ЄСВ платить ФОП.

Ось приклад: із зарплати 6 000 гривень утримується: 1 080 гривень ПДФО та 90 гривень військового збору. Тобто на руки працівник отримує 4 830 гривень. Роботодавець окремо сплачує ще 1 320 гривень ЄСВ. Якщо зарплата вища – то відповідно вищі і податки.

За працівників вам треба подавати два звіти:

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ, де ви звітуєте з ПДФО й військового збору, подавати потрібно раз на квартал.

Звіт з ЄСВ № Д4 — щомісяця.

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Штрафи за порушення у 2021 році

Якщо ваш працівник офіційно не оформлений або ви уникаєте сплати податків за нього – загрожує штраф у розмірі 60 тисяч гривень, згідно з постановою Кабміну. Для ФОПів діє попередження. Але, якщо пійматися на такому порушенні вдруге протягом 2 років, то штраф становить 180 тисяч гривень за кожного такого працівника.

Якщо порушити виплату зарплати, наприклад, затримати на 1 місяць, то штраф становить 18 тисяч гривень.

А якщо не оплачувати вихідні, нічну роботу чи роботу у святкові дні чи понаднормові години згідно з законом – то оштрафують на 12 тисяч гривень.