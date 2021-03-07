Як ФОПу наймати працівників у 2021 році: правила та штрафи за їх недотримання
Частина українських ФОПів можуть наймати працівників. Як підприємцю правильно оформити ФОПа, щоб не отримати штрафів, читайте на Бізнес 24.
Джерело:24 канал
Хто може наймати працівників
Серед ФОПів спрощенців наймати працівників можуть лиш представники другої та третьої груп:
- ФОПи 2 групи – до 10 працівників;
- ФОПи 3 групи можуть наймати необмежену кількість працівників.
Актуально ФОПи зможуть платити податки в "Дії" вже у квітні, – Федоров
Трудовий договір
Якщо ви звернулися до працівника, який тимчасово надасть вам послуги – наприклад до спеціаліста з монтажних робіт – достатньо підписати договір цивільно-правового характеру.
Та для інших працівників – продавця, офіціанта тощо – потрібно укладати трудовий договір. Форму договору можна знайти на сайті Верховної Ради.
У договорі потрібно вказати:
- інформацію про посаду;
- розмір зарплати;
- опис роботи;
- графік і вихідні;
- тривалість відпустки;
- тривалість випробувального терміну.
Від працівника потрібні всього паспорт, ідентифікаційний код та трудова книжка. Все інше – довідки про стан здоров'я, документи, що підтверджують право на пільги чи військовий квиток – надаються за потреби.
Розпорядження про прийняття на роботу
Коли найняли працівника і підписали з ним договір – потрібно обов'язково оформити розпорядження чи наказ про прийняття на роботу, згідно з законом. Там вказуються дата початку роботи, підстава для прийняття (трудовий договір) та посада.
Як повідомити податкову
Про нового співробітника податкову потрібно попередити ще до його виходу на роботу, хоча б за день. Це можна зробити через:
- онлайн-сервіси;
- кабінет платника;
- особисто.
Як вести трудову книгу
В Україні поступово переходять на електронну книгу, але старі паперові – все ще діють. Заповнити трудову потрібно, якщо працівник працює понад 5 днів.
- 1 рядок — порядковий номер запису в трудовій;
- 2 рядок — дата, з якої працівник приступив до роботи;
- 3 рядок — повна назва ФОП, посада працівника;
- 4 рядок — номер і дата наказу про прийняття на роботу.
Податки за працівників у 2021 році
Пам'ятайте, що мінімальна зарплата в Україні – 6 тисяч гривень, а тому працівник на повній ставці не може отримувати менше.
Із зарплати працівника у 2021 році платять податки:
- 18% ПДФО.
- 1,5% військового збору.
- Ще 22% ЄСВ платить ФОП.
За працівників вам треба подавати два звіти:
- Податковий розрахунок за формою № 1ДФ, де ви звітуєте з ПДФО й військового збору, подавати потрібно раз на квартал.
- Звіт з ЄСВ № Д4 — щомісяця.
Корисно Що таке франшиза простими словами і як вона працює: плюси та мінуси для підприємців
Штрафи за порушення у 2021 році
Якщо ваш працівник офіційно не оформлений або ви уникаєте сплати податків за нього – загрожує штраф у розмірі 60 тисяч гривень, згідно з постановою Кабміну. Для ФОПів діє попередження. Але, якщо пійматися на такому порушенні вдруге протягом 2 років, то штраф становить 180 тисяч гривень за кожного такого працівника.
Якщо порушити виплату зарплати, наприклад, затримати на 1 місяць, то штраф становить 18 тисяч гривень.
А якщо не оплачувати вихідні, нічну роботу чи роботу у святкові дні чи понаднормові години згідно з законом – то оштрафують на 12 тисяч гривень.
Поділитися новиною