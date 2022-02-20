При цьому у підприємців виникає безліч питань, зокрема, як правильно отримувати і декларувати дохід в іноземній валюті, щоб бути повністю чесними перед державою і згодом не мати проблем із податковою. Бізнес 24 розповідає, як українським ФОПам легально співпрацювати з іноземними замовниками.

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Кожен ФОП зобов'язаний відкрити підприємницький рахунок, оскільки отримувати кошти на індивідуальний (особистий) рахунок фізичної особи за здійснення підприємницької діяльності законодавчо заборонено.

Жодних обмежень у кількості рахунків ФОП при цьому немає, тож можна відкрити рахунок не тільки у гривні, але й у валюті, якою буде розраховуватись за ваші послуги іноземний клієнт. Вибір фінансової установи, що відкриє і обслуговуватиме ваш рахунок, залишається повністю за вами.

Безліч ФОПів допускаються однієї і тієї ж грубої помилки – вони отримують гроші за надання послуг у валюті на свої фізичні рахунки, лише через певний час переводять їх у гривні і поповнюють отриманою сумою свій гривневий рахунок ФОП. Проте так робити не можна! У цій справі існує кілька нюансів:

  1. Гроші у валюті, отримані ФОПом, необхідно перевести у гривню за курсом НБУ у той самий день, коли ви їх отримали. Саме ця сума додається до податкової декларації.
  2. ФОПи на єдиному податку законодавчо мають право не враховувати позитивну різницю між курсом НБУ і курсом, за яким банк перераховує гроші на гривневий рахунок. Проте податкова служба не завжди однозначна у цьому питанні і може вимагати від підприємця вказати фактично отриману гривневу суму у декларації.
  3. Якщо ця курсова різниця є негативною – курс НБУ вищий за курс, за яким банк перерахував валюту у гривні, – тоді вона точно не враховується. Це підпадає під категорію витрат, а ФОПи на спрощеній системі оподаткування не ведуть їхнього обліку.

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Українське законодавство встановлює, що розрахунки ФОПів на єдиному податку можливі винятково у грошовій формі – готівковій або безготівковій. Криптовалюта поки що не має жодного правового статусу у нашій державі, тому, на жаль, отримання ФОПами на спрощенці фінансової винагороди криптовалютою поки що неможливе.

Разом з тим ФОПи на загальній системі оподаткування гіпотетично можуть отримувати винагороду за свою діяльність у криптовалюті – у такому разі податкова може прирівняти такий розрахунок до бартеру. При цьому доведеться сплатити податок у розмірі 15% від її вартості.

Під час перевірок податкова може вимагати від ФОПів первинні документи, що підтверджують факт отримання прибутків, зазначених у декларації. У такому разі необхідно показати банківську виписку, акт наданих послуг тощо. Тому під час співпраці з іноземними клієнтами слід не забувати про документацію – достатньо (окрім як для розрахунків за надання транспортних послуг) оформити стандартний інвойс в електронному вигляді.

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