Як ФОП подати річну податкову декларацію за 2021 рік: покрокова інструкція

2021 рік завершився, а отже, ФОП варто подбати про вчасне подання річної податкової декларації. Цьогоріч її потрібно заповнювати дещо інакше, ніж у попередні роки.

Якщо раніше ФОП подавали одну декларацію по сплаті єдиного податку наприкінці кожного кварталу, і ще одну окрему по ЄСВ, то тепер ці два документи об'єднали. Як заповнити нову річну податкову декларацію, на що звернути увагу новоствореним ФОП та як це все зробити онлайн – далі у матеріалі.

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До якого числа здати звіт у податкову за 2021 рік

Фізичні особи-підприємці на єдиному податку звітують про ЄСВ "за себе" у терміни подачі річної декларації з єдиного податку за 2021 рік.

1 та 2 група ФОП на єдиному податку

Подають до 1 березня 2022 року в єдиному документі такі відомості:

Річна форма F0103405 "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця";

"Додаток 1", форма F0134105 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску".

3 група ФОП на єдиному податку

Подають до 9 лютого 2022 року в єдиному документі такі відомості:

Квартальну форму F0103307 "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця";

"Додаток 1", форма F0133107 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску".

Оскільки протягом 2021 року зареєстровано рекордну кількість ФОП на 3 групі єдиного податку, покроково розглянемо те, як ФОП 3 групи звітувати по ЄП та ЄСВ у річній декларації за 2021 рік.

Як ФОП 3 групи на ЄП подати річну податкову декларацію за 2021 рік онлайн

Щоб заповнити річну податкову декларацію за 2021 рік онлайн, необхідно оформити кваліфікований електронний підпис (КЕП) і зареєструватись або авторизуватись в "Електронному кабінеті платника податків".

У ньому потрібно обрати розділ "Введення звітності" і натиснути на опцію "Створити". У контекстних полях обираємо: "2021", "Рік", "F01 Прибуток", а у випадаючому списку – форму F0103307.

У ФОП 3 групи річна податкова декларація та податкова декларація за 4 квартал – це одне й те ж! На відміну від 1 та 2 груп ФОП на єдиному податку, звітність 3 групи ЄП є накопичувальною.

Перший крок подання річної податкової декларації ФОП 3 групи на ЄП за 2021 рік / Скриншот 24 каналу

На наступному етапі перевіряємо, чи вірно вказаний ДПІ представництва Державної податкової служби, у якому ви зареєстровані, а також ставимо пташку, що подаватимемо до звіту "Додаток 1" форми F0133107.

Другий крок подання річної податкової декларації ФОП 3 групи на ЄП за 2021 рік / Скриншот 24 каналу

У наступному вікні ваші персональні дані заповнюються автоматично, згідно з даними первинної реєстрації ФОП. Однак наполегливо рекомендуємо перевірити достовірність кожного із цих автозаповнених рядків:

1 – "01 Звітна";

2 – хрестик навпроти "рік", 2021 року;

3 – пустий;

4 – дійсне найменування контролюючого органу за місцем реєстрації;

5 – ваше актуальне ПІБ;

6 – дійсний номер телефону (за бажанням також можна вказати адресу електронної пошти);

7 – ваш номер облікової картки платника податків.

Третій крок подання річної податкової декларації ФОП 3 групи на ЄП за 2021 рік / Скриншот 24 каналу

8 рядок залишаємо пустим, у 9-му вказуємо кількість працівників "0", якщо ви здійснюєте діяльність як ФОП самостійно, без найманих працівників.

У 10 рядку декларації варто вказати усі КВЕДи (Класифікатори видів економічної діяльності), за якими ви здійснювали діяльність у 2021 році. Щоб нічого не пропустити, радимо вказати усі КВЕДи, за якими зареєстрований ваш ФОП. Повний перелік можна знайти у витязі з реєстру платників єдиного податку або за окремим запитом за вашим ідентифікаційним номером.

Четвертий крок подання річної податкової декларації ФОП 3 групи на ЄП за 2021 рік / Скриншот 24 каналу

Далі, якщо ви не є платником ПДВ, необхідно заповнити "Код рядка 06" розділу IV "Показники господарської дільності для платників єдиного податку третьої групи". Тут потрібно вказати загальну суму, яку ви отримали за здійснення своєї діяльності за усі квартали 2021 року (включно із сумами, за які вже було сплачено єдиний податок).

Якщо ФОП розпочав свою діяльність у четвертому (останньому) кварталі 2021 року, потрібно вказати загальну суму надходжень за цей період (жовтень, листопад та грудень 2021 року).

У розділі V "Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку" у коді рядка 08 дублюємо суму надходжень з коду рядка 06. Тоді у кодах рядків 11 та 12 автоматично обчислиться сума єдиного податку (5% від вказаного річного доходу).

Щоб обчислити, яку суму єдиного податку потрібно буде сплатити за 4 квартал 2021 року, у 13 рядку вставляємо значення рядка 12 з попередньої декларації ФОП (за 9 місяців). Якщо ж це перша звітна декларація ФОП і він досі не сплачував єдиний податок, у 13 рядку вказуємо суму "0,00".

П'ятий крок подання річної податкової декларації ФОП 3 групи на ЄП за 2021 рік / Скриншот 24 каналу

Як заповнити "Додаток 1"

Фактично, головний документ уже майже заповнений. За новими правилами, тепер необхідно заповнити ще "Додаток 1" по ЄСВ. Для цього зверху сторінки потрібно перейти у розділ "Додатки" та клікнути на форму F0133107, яку ми додали до документа раніше.

У рядку 8 вказуємо період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, якщо ФОП зареєстрований на спрощеній системі понад рік. Якщо ж ФОП було зареєстровано на спрощеній системі у межах 2021 року, потрібно вказати перше число місяця, у якому була здійснена реєстрація. Наприклад, якщо ФОП зареєстровано 15 листопада, у графі "з" вказуємо дату 01.11.2021.

Далі у рядку 8.1 вказуємо код категорії застрахованої особи. Для ФОП 3 групи на спрощеній системі оподаткування це значення дорівнює "6".

У таблиці 9 "Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску" у графі 2 навпроти місяців всюди вказуємо розмір мінімальної зарплати. У 2021 році у всі місяці окрім грудня сума становила 6 000,00. У грудні мінімалка зросла до 6 500 гривень.

У графі 3 таблиці 9 всюди вказуємо значення "22" (відсоток ЄСВ від мінімалки). Графа 4 має заповнитись автоматично.

Новостворені ФОПи мають заповнити у таблиці 9 лише ті місяці, у яких вони здійснювали діяльність. Наприклад, якщо ФОП було зареєстровано у листопаді 2021 року, то потрібно заповнити тільки дані за листопад та грудень.

Графа "УСЬОГО" заповниться автоматично. Кінцеве значення і буде сумою Єдиного соціального внеску, який необхідно сплатити.

Приклад заповнення "Додатка 1" для новостворених ФОП / Скриншот 24 каналу

Подання річної декларації ФОП

Після заповнення "Додатка 1" потрібно повернутись до головного документа. У коді рядка 21 автоматично має заповнитись сума єдиного внеску з "Додатка 1". Якщо цього не відбулось, вписуємо її самостійно.

Далі необхідно поставити хрестик в останній графі "До декларації подається" навпроти "Додатка 1". Також перевірте актуальність дати подання декларації.

Останній крок заповнення річної податкової декларації / Скриншот 24 каналу

Далі зверху документа тиснемо на опцію "Перевірити", після перевірки на "Підписати" – завантажуємо свій електронний підпис. Після цього обираємо опцію "Надіслати".

У розділі "Введення звітності" навпроти поданого документа згодом з'являться квитанції №1 та №2. Якщо документ після отримання квитанції №2 засвітиться зеленим – звітність подана правильно і податкова її отримала.

Правильно і неправильно подана річна податкова звітність ФОП / Скриншот 24 каналу