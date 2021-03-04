Як двоє друзів дитинства створили стоматологічний бізнес вартий мільйонів доларів

Джерело:Entrepreneur
Важливо створювати бізнес із людиною, якій довіряєш. А якщо ця людина – друг дитинства, шанси на успіх зростають як показує досвід двох американців, які створили багатомільйонний бізнес.
Еммет Скотт і Чад Еванс створили Community Dental Partners і Smile Magic Dentistry and Braces з новим підходом до пацієнтів.
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Чад Еванс і Еммет Скотт росли разом. Їхні батьки були шкільними друзями, а самі вони почали дружити ще з 2 років.
У дев'ять років я переїхав і сказав: "Не хвилюйся, приятелю. Якось я повернусь". І приблизно 10 років тому ми знову зустрілися. Доктор Еванс простягнув руку і сказав: "Я збираюся відкрити свою першу стоматологічну практику, і я б дуже хотів отримати допомогу",
– пригадує Еммет Скотт.
Еммет Скотт і Чад Еванс / Smile Magic Dentistry and Braces
Еванс та Скотт одразу вирішили, що в центрі їхнього бізнесу буде пацієнт. Але ж як його зацікавити та виділитися на ринку?
В обидвох є діти: в Еванса семеро, а у Скотта – п'ятеро. Тож знайти відповідь було не так вже й важко. Це Діснейленд.
Традиційно мами затягують дітей, що плачуть, до стоматологічного кабінету, а я хотіла протилежного. Я хотів, щоб мамам довелося витягувати своїх дітей із стоматологічного кабінету, бо вони не хотіли йти,
– розповідає доктор Еванс.
Як приймають маленьких пацієнтів у стоматологічній клініці Smile Magic Dentistry and Braces
Щоб побудувати успішний бізнес, потрібно добре розуміти потреби свого клієнта. Ставити себе на його місце. Лише пропонуючи те, що хоче клієнт, можна "влучити у яблучко" і займатися бізнесом, який приносить радість та гроші.Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширьте наявну базу контактів завдяки Віg Data-технологіям від Київстар Бізнес.