Важливо створювати бізнес із людиною, якій довіряєш. А якщо ця людина – друг дитинства, шанси на успіх зростають як показує досвід двох американців, які створили багатомільйонний бізнес.

Еммет Скотт і Чад Еванс створили Community Dental Partners і Smile Magic Dentistry and Braces з новим підходом до пацієнтів.

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Успіх двох друзів полягає у поєднанні найкращих якостей обидвох:

Еммет Скотт – бізнесмен, який знає як управляти персоналом та будувати надійний бізнес.

Чад Еванс – стоматолог, який краще за будь-якого бізнесмена знає, що потрібно пацієнтам і якою вони хочуть бачити сучасну стоматологію.

Історія успіху

Як чоловіки стали друзями

Чад Еванс і Еммет Скотт росли разом. Їхні батьки були шкільними друзями, а самі вони почали дружити ще з 2 років.

У дев'ять років я переїхав і сказав: "Не хвилюйся, приятелю. Якось я повернусь". І приблизно 10 років тому ми знову зустрілися. Доктор Еванс простягнув руку і сказав: "Я збираюся відкрити свою першу стоматологічну практику, і я б дуже хотів отримати допомогу",

– пригадує Еммет Скотт.



Еммет Скотт і Чад Еванс / Smile Magic Dentistry and Braces

Як вони знайшли підхід до дітей

Еванс та Скотт одразу вирішили, що в центрі їхнього бізнесу буде пацієнт. Але ж як його зацікавити та виділитися на ринку?

В обидвох є діти: в Еванса семеро, а у Скотта – п'ятеро. Тож знайти відповідь було не так вже й важко. Це Діснейленд.

Традиційно мами затягують дітей, що плачуть, до стоматологічного кабінету, а я хотіла протилежного. Я хотів, щоб мамам довелося витягувати своїх дітей із стоматологічного кабінету, бо вони не хотіли йти,

– розповідає доктор Еванс.

Як заохочують дітей:

Діти стають частиною діснеївських історій;

Вони отримують "золоті" монетки за те, що пройшли рентген;

Під час процедури їх називають принцесами та принцами.

А по завершенню їх коронують і присуджують титул короля чи королеви посмішки;

Кабінети оформленні в стилі мультфільмів, які до того ж транслюють по телевізору.



Як приймають маленьких пацієнтів у стоматологічній клініці Smile Magic Dentistry and Braces

Що Еванс і Скотт радять підприємцям

Щоб побудувати успішний бізнес, потрібно добре розуміти потреби свого клієнта. Ставити себе на його місце. Лише пропонуючи те, що хоче клієнт, можна "влучити у яблучко" і займатися бізнесом, який приносить радість та гроші.