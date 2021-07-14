Згідно з останнім опитуванням компанії Prudential "Пульс американського працівника", три основні м'які навички, набуті працівниками минулого року, включають адаптивність, розв'язання проблем і управління часом.

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М'які навички – гнучкі навички – Soft Skills

У загальному розумінні під цим збірним терміном приховується велика кількість варіантів поведінки, які допомагають людям у роботі, в тому числі командній. Це набір неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов’язані з конкретною сферою. Не дивно, що працівники значною мірою покладалися на м'які навички, щоб прокласти собі шлях до успіху в період тривалої невизначеності.

1. Адаптивність

Адаптивність – це здатність пристосовуватися до нових умов. Це означає бути відкритим і гнучким, а не фіксованим у своєму мисленні та в тому, як ви здійснюєте власну діяльність.

Адаптивність критично потрібна у часи нестабільності / Фото Oxford-review

У світі бізнесу зміни трапляються часто – і не тільки під час пандемії. У часи, коли злиття й поглинання, корпоративна реструктуризація та зміна керівництва все частіші "гості" у світі бізнесу, саме ті, хто зберігає гнучкість, володіють ключем до кар'єрного успіху. Здатність адаптувати своє мислення і дії до непередбачених обставин допоможе вам стати незамінним членом команди, здатним справлятися з труднощами.

Як розвивати власну адаптивність:

Закликайте себе розглядати нові можливості та виклики, замість дотримання принципу "тому що ми завжди так робили".

Пропонуйте альтернативні рішення, особливо в той момент, коли початкові ідеї відкидаються. Адаптивні люди розуміють, що обдумування і пропозиція безлічі можливих сценаріїв допоможе їм прийти до сприятливого та прийнятного варіанту, навіть якщо це не перша їх пропозиція.

Зберігайте спокій і впевненість під тиском, коли стикаєтесь із несподіваними проблемами та мінливими обставинами.

При управлінні своєю командою відмовтеся від менталітету "це підходить кожному", а замість цього запитайте у кожної людини про його цілі й про те, як ви можете найкращим чином підтримати його плани та наміри.

Шукайте можливості для саморозвитку і демонструйте свою здатність до адаптації, добровільно беручи участь в нових завданнях і активно розширюючи свої навички та базу знань.

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2. Розв'язання проблем

Навички розв'язання проблем допомагають вам швидко та ефективно розв'язувати завдання, і часто для досягнення найбільшої ефективності використовуються такі додаткові м'які навички, як креативність, інноваційність, допитливість і сміливість.

Вміння розвязати проблему дуже потрібне у сучасних умовах / Фото Potential

Як "загострити" ваше вміння розв'язувати проблеми:

Використовуйте власну обізнаність для виявлення і передбачення проблем. Коли ви будете уважні, ви помітите деталі, які інші люди втрачають. І ці спостереження можуть допомогти вам вчасно помітити проблеми.

Змініть свій образ мислення і сприймайте проблеми як приховані можливості. Прогнозований "головний біль" може привести до створення нової послуги, продукту або пропозиції.

Використовуйте творчий підхід для пошуку рішень. Креативність – це здатність сприймати світ по-новому, знаходити приховані закономірності, встановлювати зв'язки між, здавалося б, несумісними речами та генерувати інноваційні рішення. Коли ви креативні, ви здатні втілювати нові й навіть фантастичні ідеї у реальність.

Коли ви реалізуєте та оцінюєте рішення (особливо нові), не падайте духом, якщо вони не працюють. Використовуйте сміливість, щоб визначити, що спрацювало, а що можна поліпшити, а потім внесіть корективи, щоб продовжити роботу і знайти спосіб розв'язання проблеми.

3. Управління часом – тайм-менеджмент

Ваша здатність розставляти пріоритети та концентрувати свою увагу на робочих проєктах має вирішальне значення. Те, як і з ким ви проводите свій час, і ваша продуктивність при цьому, демонструють вашу зосередженість і розуміння того, що і хто має найбільше значення. Але це значно легше сказати, аніж зробити, особливо коли обсяг справ і прохань здається постійним і нескінченним.

Правильне управління часом сприяє ефективності роботи / Фото Timedoctor

Що слід зробити аби освоїти тайм-менеджмент та інтегрувати його у власну діяльність:

Навчіться говорити "ні" справам, які не сприяють досягненню ваших короткострокових або довгострокових цілей.

Зрозумійте, що не всі завдання однакові. Робіть, вирішуйте, делегуйте або видаляйте завдання в залежності від їх терміновості та важливості.

Делегуйте рутинні завдання (наприклад, відповіді на електронні листи), виділяючи для них певний час протягом дня, і попереджайте інших, щоб вони телефонували або писали вам, лише якщо це дійсно важливо.

Усуньте відволікаючі фактори, відключивши повідомлення, перевівши телефон в режим польоти та закривши двері у кабінет.

Встановіть (і підтримуйте) межі. Ви не зобов'язані бути на зв'язку 24 години на добу 7 днів на тиждень, тому обмежте свою доступність.

Працюйте в режимі монозадачності, щоб встигати робити щось одне за раз.

Працюйте відповідно до власних добових ритмів, виконуючи найважливішу роботу в піковий час, коли б це не було у часовому вимірі.

Не забувайте робити перерви для відпочинку і відновлення сил, щоб ви могли впоратися з новим завданням.

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