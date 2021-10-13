Як "Дія. Бізнес" впливає на малий та середній бізнес в Україні

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації, розказав про користь "Дії. Бізнес" для малого та середнього бізнесу та необхідність освіти саме у напрямку підприємницької діяльності.

Михайло Федоров почав фантазувати про бізнес ще у 5 років, однак перший крок зробив аж у 18 – вклав гроші у ялтинську цибулю на ринку в Запоріжжі. Тоді це був шалений успіх. Попри все не завжди було так солодко: все доводилося дізнаватися з власного досвіду, адже ніхто не вчив розробляти бізнес-плани, працювати у з конкурентами тощо.

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Держава має бути партнером підприємців, підказувати й допомагати створювати нові бізнеси в країні. Адже за малим та середнім бізнесом — майбутнє. Саме вони – основа для створення нових робочих місць, розвитку в країні підприємницького середовища для нових проривних технологій і нових продуктів,

– говорить експерт.

Що відомо про "Дію. Бізнес"

Щоб наблизити підприємництво до українців, Михайло Федоров з командою створили "Дію. Бізнес".

Що це дає:

Консультації – це можливість зробити крок уперед. У "Дію. Бізнес" часто звертаються бізнесмени-початківці, які знають, чого хочуть досягти, але не мають відповідних знань та навичок;

Чи допомога у вирішенні помилок держави. Нікому не доведеться бігати кабінетами чи домовлятись із кимось.

​Проєкт "Дія.Бізнес" містить дві частини: портал та офлайн-центри. І там, і там підприємці можуть безплатно проконсультуватися та навчитися нового. В офлайн-центрах ще можна шукати нових партнерів та інвесторів, а також тестувати свій продукт перед виходом на ринок,

– ділиться Михайло Федоров.

Стратегічний розвиток

Малий та середній бізнес в Україні активно розвивається. Тому, звісно, потрібна установа, яка б займалася політикою щодо бізнесу.

"Тому, використовуючи найкращий світовий досвід, ми разом із Мінекономіки та Секретаріатом Кабміну ініціювали трансформацію Офісу з просування експорту в Офіс з розвитку підприємництва та експорту. Завдяки бізнес-заходам та освітнім проєктам, що відбулися протягом 2020 року, у 2021 році клієнти Офісу вже підписали контракти на суму 47 мільйонів доларів у таких індустріях, як IT, легка промисловість, меблі", – наголошує експерт.

Завдяки такій установі в Україні збільшиться кількість зареєстрованого бізнесу, а відповідно і податкових надходжень у бюджет. А також зменшиться кількість бізнесу, що перебуває на межі банкрутства.

Отримувати нові знання – ніколи не пізно

Маючи певні знання зі сфери, набагато легше комунікувати та засновувати свій бізнес. За словами Михайла, починати треба з молодого віку – дітей вчити фінансової грамотності, критичного мислення, підприємницьких навичок.

Сьогодні відомо про такі проєкти: