Обізнаність та кар’єра: як бути в курсі усіх актуальних подій і просунутись по роботі

Кожної миті у світі відбуваються найрізноманітніші події, які здатні вплинути на вас та вашу роботу. Вони регулюють зміни в політиці компанії, соціальних нормах, навколишньому середовищі та навіть у безпеці.
Юристка і консультантка щодо бізнесу, лідерства, кар’єри та стратегії політики Евері Бланк зі США впевнена, що успішні професіонали завжди повинні бути в курсі актуальних подій, навіть тоді, коли це не входить в їхні посадові обов’язки.
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Ось 3 способи від неї, які можуть допомогти вам усвідомити навколишній світ і просунутися кар’єрними сходинками.
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- І чим більше, тим краще. Це допоможе вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі.
- Для цього визначте для себе авторитетні джерела новин або платформи для читання статей про те, що зараз відбувається у світі.
- Щоб потік інформації не був перевантаженим, виберіть 1 – 2 джерела, які потрібно переглядати раз на день.
- Подумайте про підписку на агрегатор новин, який щодня надсилатиме вам електронні повідомлення.
- Для читання новин виберіть стабільний час впродовж дня, наприклад, сніданок або обідня перерва.
Не відставати від новин – все одно, що чистити зуби. Це має стати завданням, яке ви робите щодня, не замислюючись про це, а також бути частиною здорового розпорядку для вашої роботи та успіху в кар’єрі,
– каже Евері Бланк.
Виділіть час посеред дня для читання новин / Фото Forbes
Взаємодійте з різними людьми
Дізнайтеся, як люди реагують на поточні події та новини. Зрозумійте, про що вони думають та яке мають уявлення. Це може відрізнятися від того, що відбувається насправді. І те, про що міркує одна людина, може різнитися з думкою іншої. Дискутуйте з ними щодо поточних подій.
Дискутуйте з людьми про те, що відбувається у світі / Фото pexels
Використовуйте інформацію у робочих цілях
Якщо ви на роботі відповідаєте за репутацію компанії або ж за управління ризиками, то ви повинні знати, як люди реагують на факти, зазначає Бланк. В наш час майже кожен працівник здатний вплинути на ці фактори, навіть внутрішньо орієнтовані інженери.
Якщо нещодавно відбулися кібератаки з боку іноземного уряду чи небезпечної організації, ви, як інженер, повинні чітко знати про це, щоб вашу роботу не зламали таким же методом,
– пояснює юристка.
Вона додає, незалежно від того, яку роль ви виконуєте – технічну чи ні – знання актуальних подій допоможе вам краще працювати. Ви матимете інформацію, яка допоможе вам мислити стратегічно, всебічно та ініціативно, щоб випереджати те, що може статися у майбутньому.