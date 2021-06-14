Обізнаність та кар’єра: як бути в курсі усіх актуальних подій і просунутись по роботі

Кожної миті у світі відбуваються найрізноманітніші події, які здатні вплинути на вас та вашу роботу. Вони регулюють зміни в політиці компанії, соціальних нормах, навколишньому середовищі та навіть у безпеці.

Юристка і консультантка щодо бізнесу, лідерства, кар’єри та стратегії політики Евері Бланк зі США впевнена, що успішні професіонали завжди повинні бути в курсі актуальних подій, навіть тоді, коли це не входить в їхні посадові обов’язки.

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Ось 3 способи від неї, які можуть допомогти вам усвідомити навколишній світ і просунутися кар’єрними сходинками.

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І чим більше, тим краще . Це допоможе вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі.

. Це допоможе вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі. Для цього визначте для себе авторитетні джерела новин або платформи для читання статей про те, що зараз відбувається у світі.

Щоб потік інформації не був перевантаженим, виберіть 1 – 2 джерела , які потрібно переглядати раз на день.

, які потрібно переглядати раз на день. Подумайте про підписку на агрегатор новин, який щодня надсилатиме вам електронні повідомлення.

Для читання новин виберіть стабільний час впродовж дня, наприклад, сніданок або обідня перерва.

Не відставати від новин – все одно, що чистити зуби. Це має стати завданням, яке ви робите щодня, не замислюючись про це, а також бути частиною здорового розпорядку для вашої роботи та успіху в кар’єрі,

– каже Евері Бланк.



Виділіть час посеред дня для читання новин / Фото Forbes

Взаємодійте з різними людьми

Дізнайтеся, як люди реагують на поточні події та новини. Зрозумійте, про що вони думають та яке мають уявлення. Це може відрізнятися від того, що відбувається насправді. І те, про що міркує одна людина, може різнитися з думкою іншої. Дискутуйте з ними щодо поточних подій.



Дискутуйте з людьми про те, що відбувається у світі / Фото pexels

Використовуйте інформацію у робочих цілях

Якщо ви на роботі відповідаєте за репутацію компанії або ж за управління ризиками, то ви повинні знати, як люди реагують на факти, зазначає Бланк. В наш час майже кожен працівник здатний вплинути на ці фактори, навіть внутрішньо орієнтовані інженери.

Якщо нещодавно відбулися кібератаки з боку іноземного уряду чи небезпечної організації, ви, як інженер, повинні чітко знати про це, щоб вашу роботу не зламали таким же методом,

– пояснює юристка.

Вона додає, незалежно від того, яку роль ви виконуєте – технічну чи ні – знання актуальних подій допоможе вам краще працювати. Ви матимете інформацію, яка допоможе вам мислити стратегічно, всебічно та ініціативно, щоб випереджати те, що може статися у майбутньому.