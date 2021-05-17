Як Білл Гейтс втратив місце у раді директорів Microsoft: відома причина

Члени ради директорів Microsoft у 2020 році попросили співзасновника компанії Білла Гейтса вийти зі складу ради, оскільки на той час проводилось розслідування його ймовірних романтичних відносин зі співробітницею, які вважались недоречними. За даними ЗМІ це ще один елемент із сумнівної поведінки мільярдера, на тлі його дружби з Джеффрі Епштейном.

Представник Білла Гейтса повідомив виданню Journal, що у мільярдера дійсно був роман "майже 20 років тому", але зазначив, що все закінчилося полюбовно, і рішення Гейтса вийти з ради директорів Microsoft "ніяк не пов'язане з цим питанням".

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Що відомо про розслідування стосовно Білла Гейтса За даними видання

В ході розслідування деякі члени ради директорів вирішили, що Гейтсу не варто залишатися директором в компанії з виробництва програмного забезпечення, одним із засновників якої він був.

За наявними даними, Гейтс пішов у відставку до завершення розслідування його поведінки та до того, як рада директорів змогла прийняти офіційне рішення з приводу цих звинувачень. За даними видання Journal , члени ради директорів Microsoft, котрі розглядали це питання, у 2019 році найняли юридичну фірму для проведення розслідування звинувачень, зроблених жінкою-інженером Microsoft, яка стверджувала, що у неї були сексуальні відносини з Гейтсом впродовж декількох років.В ході розслідування деякі члени ради директорів вирішили, що Гейтсу не варто залишатися директором в компанії з виробництва програмного забезпечення, одним із засновників якої він був.За наявними даними, Гейтс пішов у відставку до завершення розслідування його поведінки та до того, як рада директорів змогла прийняти офіційне рішення з приводу цих звинувачень.

Дружба Білла Гейтса із сексуальним злочинцем

Звіт про розслідування ради директорів – не перша історія про сумнівне поводження Гейтса. У 2019 газета New York Times повідомила про відносини мільярдера з Джеффрі Епштейном, який був звинувачений в секс-торгівлі та експлуатації неповнолітніх дівчаток і визнав себе винним в підбурюванні неповнолітніх до сексу. За повідомленнями американських ЗМІ, Гейтс вперше зустрівся з Епштейном у 2011 році в його будинку на Манхеттені, а потім зустрічався з ним кілька разів в період з 2011 по 2013 рік. У 2013 році Гейтс також здійснив переліт на приватному літаку Епштейна з аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі в Палм-Біч, штат Флорида, повідомляє Times з посиланням на записи польотів.

Реакція дружини Білла Гейтса на сумнівні контакти мільярдера

Мелінда Френч Гейтс, яка збирається розлучитися зі співзасновником Microsoft після 27 років шлюбу, висловила тоді невдоволення тим, що її чоловік проводить час з сексуальним злочинцем.

Подружжя Гейтсів на телешоу / Фото Starmag

За даними Daily Beast, Мелінда сказала своїм друзям, що вона не хотіла мати нічого спільного з Епштейном після першої ж зустрічі з ним, і що дружба Гейтса з секс-торговцем досі переслідує її. За даними Times, Мелінда була незадоволена, коли відносини Гейтса з Епштейном стали відомі громадськості у 2019 році. Після цього вона й найняла адвокатів для розлучення, що в кінцевому підсумку призвело до того, що у травні 2021 було оголошено про розлучення пари.

Як це було у 2020: відхід Білла Гейтса від бізнесу

Гейтс вийшов зі складу ради директорів Microsoft в березні 2020 року, через три місяці після того, як він був переобраний на це місце. У своїй заяві мільярдер сказав, що хоче зосередитися на філантропії та продовжить працювати як технічний радник головного виконавчого директора Microsoft Сатья Наделла. У той же день Гейтс також вийшов з ради директорів Berkshire Hathaway, конгломерату, яким керує мільярдер Уоррен Баффет.

Розділ 124 мільярдів доларів статків

124 мільярди доларів – статки Білла Гейтса за станом на ранок понеділка 17 травня за оцінками Forbes. Це робить співзасновника Microsoft четвертою найбагатшою людиною у світі.

До цього часу чітко не зрозуміло, як Білл і Мелінда ділитимуть свої активи. Проте розмір їх статків безсумнівно вказує на те, що це розлучення стане одним із найбільших фінансових шлюборозлучних процесів в історії.