Не обов'язково літати у космос: як Бернар Арно створив імперію та став найбагатшим у світі

Бернар Арно зараз є найбагатшою людиною світу за версією журналу Forbes, одразу після нього – Джефф Безос та Ілон Маск. Французький магнат розкішних брендів не відправляє нікого у космос, однак його статки невпинно зростають.

Француз є виконавчим директором LVMH, найчисельнішої у світі групи відомих та дорогих брендів, таких як Moёt & Chandon, Louis Vuitton, Loewe, Christian Dior тощо. Бернар Арно володіє 47,5% акцій LVMH, а на побудову імперії йому знадобилось 30 років. Бізнес 24 розповідає про історію успіху найбагатшої людини світу та те, як йому вдалось обігнати космічних гігантів.

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З чого все починалось

Бернар Арно народився у 1949 році у містечку Рубе, що на півночі Франції. Його дідусь заснував інженерно-будівельну компанію Ferret-Sanivel, тож ця історія точно не про "мільярдера з нетрів". У 25 років француз успадкував фірму дідуся, і на той час річний обіг коштів підприємства сягав 15 мільйонів доларів.

Існує легенда, що Бернар Арно вирішив змінити будівельний бізнес на модний після того, як у Нью-Йорку, чи той знає ім'я французького президента. "Не знаю, проте", – відповів водій.

У 1984 році модний дім Dior виставили на продаж через банкрутство попереднього власника. Після перемовин з представниками французького уряду нинішній мільярдер ризикнув та вклав 15 мільйонів доларів сімейних заощаджень, щоб викупити модний бренд, пообіцявши зберегти робочі місця.

Однак своєї обіцянки бізнесмен не дотримався – він розпродав всі активи компанії, залишивши лише головний бренд Christian Dior та магазин Le Bon Marche, скоротивши близько 9 000 працівників, але заробивши на цьому близько 500 мільйонів доларів.

Бернар Арно не дотримався обіцянки / Фото Getty Images

Як це розвивалось далі

У 1987 році модний дім Louis Vuitton та компанія Moёt Hennesy об'єднались у відомий LVMH, а одним з активів корпорації стала парфумерна лінія Dior. Через розбіжності в управлінні компанією трьох керівників, зокрема і судові тяганини, Арно вдалось викупити 24% акцій LVMH за 1,5 мільярда доларів.

До 1990 року йому вдалось заволодіти контрольним пакетом акцій компанії. Завдяки вдалому вмінню розпоряджатись капіталом, сьогодні найбагатша людина світу змогла викупити до LVMH ще низку відомих брендів, зокрема:

Celine;

Kenzo;

Guerlain;

Loewe;

Marc Jacobs;

Sephora;

Thomas Pink;

Tiffany's тощо.

Зараз у портфоліо LVMH є близько 80 різноманітних світових брендів.

Чому бізнесмену все вдалось

Більшість брендів LVMH мають понад столітню історію, що робить неможливим появу на ринку нових прямих конкурентів. Бернар Арно вмів мислити на перспективу, й головним питанням під час прийняття рішення щодо купівлі компаній було "Чи матиме бренд попит та популярність через 10 років?".

Успіх у двох аспектах, які навіть протирічать одне одному: ці бренди існують поза часовими межами, й водночас сучасні як ніколи. Це ніби вогонь та вода,

– сказав якось Бернар Арно.

Щоб залишатись на хвилі успіху, мільярдер слідує простій формулі:

інвестує у популярних дизайнерів та зірок світового шоу-бізнесу, зокрема Вірджилу Абло, Ріану та Стеллу Маккартні;

регулярно навідується в бутики до конкурентів;

залучає до бізнес-діяльності власних дітей – 4 з 5 нащадків багатія працюють у LVMH.

Мільярдер залучає до бізнесу родину / Фото Getty Images

LVMH у цифрах:

Виторг компанії сягає понад 55 мільярдів доларів щороку, на неї працюють близько 160 тисяч людей, а близько 80 брендів належать до кількох категорій:

мода (Louis Vuitton, Fendi, Celine);

алкоголь (Hennesy, Krug, Belvedere, Moёt);

парфумерія (Dior, Guerian);

аксесуари та ювелірні прикраси (Tiffany's, Hubolt).

До слова, найприбутковішою категорією LVMH є мода, яка складає близько 41% всього прибутку компанії. За останні 5 років капіталізація компанії виросла у 4 рази.