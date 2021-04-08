Як акторка Джессіка Альба створила стартап вартістю 1 мільярд доларів: спроб було кілька

Стартап Джессіки Альби The Honest Company став справжнім успіхом з продажами в 350 мільйонів доларів щорічно. Та досягла такого результату відома акторка не одразу.

Як Джессіка Альба створила бізнес

Ідея для бізнесу

У 2009 році Джессіка Альба народила дитину і зіткнулася з проблемою: не могла знайти дитячі товари водночас безпечні для її немовля, і для довкілля. Дитинка отримала алергію на один нібито безпечний засіб для миття.

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Тож ідея бізнесу прийшла природнім шляхом – акторка намагалася розв'язати власну проблему.

Від ідеї до спроби

Джессіка Альба запропонувала підприємцю Браяну Лі свою ідею, але той сприйняв її як не дуже перспективну. Молода підприємиця була впевнена у своїй ідеї, але відчувала, що ніхто не сприймає її всерйоз.

Та за 5 років існування компанії The Honest Company, вона отримала статус єдинорога, тобто її вартість сягнула 1 мільярдів доларів. Як це вдалося?



Джессіка Альба представила лінійку продуктів компанії / Фото Jessica Alba Albas

Друга спроба

Джессіка Альба присвятила 3 роки вивченню всіх нюансів ведення бізнесу:

Акторка досліджувала як зможе створити продукт, хто може стати постачальниками тощо.

Вона розповідала свою ідею друзям до тих пір, допоки не змогла твердо відповісти на кожне їхнє питання чи скептичну ремарку.

І лише після цього вона знову звернулася до Браяна Лі. Тепер в неї була не ідея, а бізнес-план.

Змінилися й інвестори, до яких зверталася Джессіка Альба. Вони самі створили сім'ї й стикнулися з такими ж проблемами – вони вже прагнули купити продукт, який пропонувала Альба.

За перший рік компанія The Honest Company відзвітувала про 12 мільйонів доларів доходу. Щороку ця сума збільшувалася в кілька разів.

Чого вчить ця історія

Не здаватися після невдачі та вірити у власну ідею

Мало якому підприємцю вдається створити успішний бізнес одразу. А відмови є природньою частиною на цьому шляху. Проте віра Джессіки Альби у те, що її продукт буде затребуваний, допомогла їй не здатися після відмов інвесторів.

Критика – це добре

Джессіка Альба заручилася підтримкою друзів. Та це не були підбадьорювання, які давали марні надії, а конструктивна критика, яка допомогла їй створити бізнес-план.

Знати, чого хоче ваш клієнт

Спочатку всі казали Альбі, що вона повинна починати з одного продукту, а потім розширювати його, коли це було успішно. Але Альба прагнула створити цілу лінійку безпечних для дитини продуктів. З власного досвіду, вона знала, що клієнт хоче отримати не просто продукт, а бренд, який пропонує безліч продуктів. Зрештою, Джессіка Альба випустила одразу 17 продуктів.