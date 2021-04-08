Як акторка Джессіка Альба створила стартап вартістю 1 мільярд доларів: спроб було кілька
Стартап Джессіки Альби The Honest Company став справжнім успіхом з продажами в 350 мільйонів доларів щорічно. Та досягла такого результату відома акторка не одразу.
Джерело:Entrepreneur
Як Джессіка Альба створила бізнес
Ідея для бізнесу
У 2009 році Джессіка Альба народила дитину і зіткнулася з проблемою: не могла знайти дитячі товари водночас безпечні для її немовля, і для довкілля. Дитинка отримала алергію на один нібито безпечний засіб для миття.
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Тож ідея бізнесу прийшла природнім шляхом – акторка намагалася розв'язати власну проблему.
Від ідеї до спроби
Джессіка Альба запропонувала підприємцю Браяну Лі свою ідею, але той сприйняв її як не дуже перспективну. Молода підприємиця була впевнена у своїй ідеї, але відчувала, що ніхто не сприймає її всерйоз.
Та за 5 років існування компанії The Honest Company, вона отримала статус єдинорога, тобто її вартість сягнула 1 мільярдів доларів. Як це вдалося?
Джессіка Альба представила лінійку продуктів компанії / Фото Jessica Alba Albas
Друга спроба
Джессіка Альба присвятила 3 роки вивченню всіх нюансів ведення бізнесу:
- Акторка досліджувала як зможе створити продукт, хто може стати постачальниками тощо.
- Вона розповідала свою ідею друзям до тих пір, допоки не змогла твердо відповісти на кожне їхнє питання чи скептичну ремарку.
І лише після цього вона знову звернулася до Браяна Лі. Тепер в неї була не ідея, а бізнес-план.
Змінилися й інвестори, до яких зверталася Джессіка Альба. Вони самі створили сім'ї й стикнулися з такими ж проблемами – вони вже прагнули купити продукт, який пропонувала Альба.
За перший рік компанія The Honest Company відзвітувала про 12 мільйонів доларів доходу. Щороку ця сума збільшувалася в кілька разів.
Чого вчить ця історія
Не здаватися після невдачі та вірити у власну ідею
Мало якому підприємцю вдається створити успішний бізнес одразу. А відмови є природньою частиною на цьому шляху. Проте віра Джессіки Альби у те, що її продукт буде затребуваний, допомогла їй не здатися після відмов інвесторів.
Критика – це добре
Джессіка Альба заручилася підтримкою друзів. Та це не були підбадьорювання, які давали марні надії, а конструктивна критика, яка допомогла їй створити бізнес-план.
Знати, чого хоче ваш клієнт
Спочатку всі казали Альбі, що вона повинна починати з одного продукту, а потім розширювати його, коли це було успішно. Але Альба прагнула створити цілу лінійку безпечних для дитини продуктів. З власного досвіду, вона знала, що клієнт хоче отримати не просто продукт, а бренд, який пропонує безліч продуктів. Зрештою, Джессіка Альба випустила одразу 17 продуктів.
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