Ягідний бізнес в Україні: як заробляти на вирощуванні журавлини

Україна входить у топ-20 експортерів свіжих ягід у світі. Ми вирощуємо та постачаємо за кордон, зокрема, малину, лохину, суницю та чорницю.

З журавлиною ситуація дещо інша: переважно українці експортують та продають на внутрішньому ринку дикорослу ягоду. Про те, чи вигідна ніша вирощування журавлини на вітчизняному ринку і яких інвестицій така справа потребує, пояснює міжнародна консультантка Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Катерина Звєрєва.

Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно

Перспективи журавлинного бізнесу в Україні

Україна входить у десятку лідерів на ринку журавлини, але постачає в основному ягоду дикоросів. Найкраще журавлина росте у Карпатах, Прикарпатті та Поліссі. Оскільки у цих регіонах багато лісів і боліт, дикорослої журавлини там так само багато, як і грибів та інших ягід. Катерина Звєрєва консультантка Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН

Експертка додає, що завдяки природно-кліматичним умовам, Україна здатна постачати набагато більше цієї надкорисної ягоди. Для цього фермерам слід звернути увагу на можливості промислового вирощування журавлини.

Як заробляти на вирощуванні журавлини

Журавлина містить велику концентрацію вітамінів С, РР, К, В1 та В2, органічні кислоти, флавоноїди та фітонциди. Ягода високо цінується у багатьох країнах Європи.

Перший урожай ягоди збирають через три роки після висаджування плантації. За умови наявності обладнання для переробки журавлини, з одного гектара можна заробляти близько 37 тисяч доларів на рік.

Інвестиції в один гектар на початку, якщо враховувати придбання спеціальної техніки, саджанців тощо, становить близько 100 тисяч доларів.

Відповідно, інвестиції у журавлинний бізнес окупляться приблизно через 5 років. У порівнянні з іншими ягодами, ця ніша, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є найбільш перспективною.