Я все зіпсував, – Білл Гейтс на грані сліз визнав, що зруйнував власний шлюб

Білл Гейтс під час виступу в ексклюзивному "літньому таборі для мільярдерів" емоційно прокоментував розлучення. Зі слів присутніх, засновник Microsoft виглядав на грані сліз, визнаючи власні помилки у шлюбі.

Скандально відомий співзасновник Microsoft під час "літнього табору для мільярдерів" відвідав ексклюзивну вечерю, організовану колишнім президентом Allen&Co Гербом Алленом, де зустрівся із "важкоатлетами" світу бізнесу, зокрема, Джеффом Безосом, Марком Цукербергом і Шеріл Сендберг.

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"Літній табір для мільярдерів" Allen&Co – що це Щорічний захід, який влітку організовує приватний інвестиційний банк Allen&Co. Топменеджери та "зірки" зі світу технологій, медіа та фінансів з'їжджаються в Сонячну долину, штат Айдахо, для того аби провести цілий тиждень у спілкуванні, панельних дискусіях та відпочинку на природі. Історично є джерелом для формування передумов укладення найбільших угод у світі бізнесу: купівля Джеффом Безосом газети The Washington Post була попередньо обговорена тут, а придбання компанією Disney телеканалу ABC за 19 мільярдів доларів фактично відбулось під час цього заходу. Торік "літній табір для мільярдерів" було скасовано через пандемію COVID-19, цьогоріч він розпочався 5 липня.

У четвер 8 липня Білла Гейтса помітили на спільній прогулянці та дискусії із Марком Цукербергом.

Білл Гейтс визнав, що зруйнував шлюб

Наступного дня, під час сесії питань і відповідей "без протоколу", яка прослідувала за виступом Білла Гейтса на тему зміни клімату, ведуча CNBC Беккі Квік запитала мільярдера про його розлучення з Меліндою Гейтс, з якою він прожив 27 років, і про майбутнє Фонду Гейтса.

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Зі слів присутніх Білл Гейтс виглядав дуже емоційно схвильованим під час відповіді на питання щодо розлучення, навіть на грані сліз.

Він визнав, що все зіпсував. В основному твердив, що розлучення це його провина,

– повідомив один із присутніх на заході.

Дивіться відео про зізнання Білла Гейтса:

Враження присутніх від Білла Гейтса

Деякі із присутніх заявили про те, що визнання власної вини Біллом Гейтсом у питанні розлучення виглядало "дуже зворушливо". Інші присутні, навпаки кажуть, що впродовж всіх днів Білл Гейтс виглядав дуже заклопотаним та не давав можливості поспілкуватись із ним.

Білл Гейтс регулярно відвідує "літній табір для мільярдерів", але його виступ минулого тижня став першим публічним заходом після оголошення про розлучення із Меліндою Гейтс.

Розлучення Гейтсів: що відомо

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Таку інформацію він оголосив 3 травня у твітері.

У подружжя є 3 дитини: 25-річна Дженніфер Кетрін Гейтс, 18-річна Фібі Адель Гейтс, а також 21-річний Рорі Джон Гейтс.

Білл та Мелінда прожили у шлюбі 27 років.

Попри розірвані стосунки, Гейтси й надалі спільно працюватимуть у фундації, яку заснували.

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