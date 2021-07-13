Акціонери Tesla подали позов проти засновника компанії Ілона Маска на 2,2 мільярда доларів. Звинувачують компанію у придбанні SolarCity, а також раду директорів у безвідповідальному підході до корпоративного управління.

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Під час виступу у судовому засіданні Ілон Маск не приховував власного невдоволення черговими судовими дебатами та особисто адвокатом позивачів.

Я вважаю вас поганою людиною. Я з великою повагою ставлюся до суду, але не до вас, сер,

– сказав Ілон Маск Рендаллу Берону, адвокату акціонерів.

Сторона позивача намагалась довести, що Ілон Маск прагнув управляти Tesla без втручання інших осіб і тому особисто несе відповідальність за будь-які невдачі. Адвокат продемонстрував відео, в якому Ілон Маск каже, що йому подобається керувати своїми власними компаніями, тому що він не хоче, щоб хтось змушував його робити те, що він не хоче робити.

Ворожнеча між генеральним директором-мільярдером Tesla Ілоном Маском і адвокатом позивачів почалася ще у 2019 році, коли Ілон Маск дав свідчення, в яких образив Рендалла Берона і поставив під сумнів його професіоналізм.

Ненавиджу бути керівником Tesla, – Ілон Маск

Також в під час судового засідання Ілон Маск, який відомий своїми різкими та несподіваними заявами, заявив, що йому не до вподоби бути керівник компанії Tesla.

Я швидше ненавиджу це, і я б вважав за краще витратити свій час на дизайн і проєктування, що мені по суті подобається робити,

– заявив мультимільярдер.

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Технокороль Tesla

Також в ході дебатів, адвокат позивачів характеризуючи владний стиль управління Ілона Маска, повідомив, що генеральний директор Tesla Ілон Маск одного разу оголосив себе "Технокоролем Tesla" і присвоїв своєму фінансовому директору титул "володаря монет" – із відсиланням до серіалу HBO "Гра престолів".

Неординарні жарти замінюють рекламу

Ілон Маск, який відомий тим, що відкидає скептичне ставлення до себе або своєї компанії, наполягає на тому, що він вітає критику. Також Ілон Маск сказав, що його незвичайні назви й інші жарти просто показують його хороше почуття гумору.

Ілон Маск вважає, що має хороше почуття гумору / Фото Ndtv

Я думаю, що я смішний. А якщо ми будемо веселити інших, то люди писатимуть про нас історії, і компанія зможе заощадити на рекламі,

– додав Ілон Маск.

Невелика втрата для Ілона Маска

Навіть якщо судовий процес закінчиться тим, що Ілону Маску доведеться особисто заплатити за всю угоду з SolarCity, суму в розмірі 2,5 мільярда доларів, то це не сильно зашкодить статкам третьої за багатством людині у світі. За оцінками журналу Forbes, статки Ілона Маска оцінюються приблизно в 169 мільярдів доларів.