Я мушу запустити цю бісову ракету, – спалахи гніву Ілона Маска шокували топменеджерів Tesla

У новій книзі "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century" автор вперше показав Ілона Маска у новому світлі. Спалахи гніву, звичка зриватись на топменеджерів та вбачання у всьому загрози для Tesla – нові епізоди із життя ексцентричного мультимільярдера.

Написана Тімом Гіґґінсом із The Wall Street Journal книжка, що була опубліковано наприкінці липня, проливає нове світло на життя імпульсивного генерального директора SpaceX і Tesla.

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Автор твердить, що Ілон Маск відрізнявся коротким запалом і звичкою зриватися на всіх – від "погодинників" до незнайомих людей і топменеджерів

У мене не має на це часу. Я мушу запустити цю бісову ракету,

– кричав Ілон Маск, вибігаючи із наради стосовно прийдешнього публічного розміщення акцій Tesla у 2010 році.

Це один з багатьох епізодів, що викликали запеклі суперечки, що докладно описані в новій книзі, де задокументовано 18-річний шлях компанії Tesla від невиразного новачка до найдорожчого автовиробника на планеті.

Під гарячу руку Ілона Маска потрапляли всі у компанії

Автор твердить, що деколи співробітники викликали гнів Ілона Маска без будь-якої причини на те.

Зокрема, у 2010 році, коли компанія Tesla розробляла свій перший автомобіль для масового ринку, седан Model S, інженери проєкту час від часу здійснювали перельоти з Лос-Анджелеса в Кремнієву долину на особистому літаку Ілона Маска.

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Під час однієї з таких поїздок один з інженерів запитав у Ілона Маска його думку про підвіску седана – чи повинна вона бути спортивна, як у BMW, чи м'яка, як у Lexus.

Я збираюся продати до біса багато машин, тому яка б підвіска вам не знадобилася для того, щоб я міг продати до біса багато машин – саме таку підвіску я і хочу,

– відповів Ілон Маск, за словами інженера.

Також автор книги твердить, що Ілон Маск набув у компанії Tesla репутацію особи, яка вибухає на керівників вищої ланки. Перед кожним щотижневим засіданням виконавчого комітету його члени жартували про плани Ілона Маска на обід, питаючи один в одного : "Кого він буде пожирати цього тижня?"

Гнів Ілона Маска породив конкурента Tesla

У книзі також наголошується на тому, що Ілон Маск дедалі більше розчаровувався в Пітері Роулінсоні, який тоді керував розробкою Model S. Під час однієї сварки Ілон Маск, нависаючи над головним інженером, кричав: "Я тобі не вірю!", тикаючи пальцем в груди Роулінсона.

В результаті конфліктів з Ілоном Маском Пітер Роулінсон звільнився із Tesla та заснував Lucid Motors, свою власну компанію з виробництва електромобілів.

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Чергові скандальні епізоди книги, які спростовує Ілон Маск

Крім зазначених вище скандальних епізодів із життя Ілона Маска, автор книги також заявляє про те, що мав місце конфлікт між очільником Tesla та гендиректором Apple Тімом Куком.

Він стверджує, що історія трапилась у 2016 році: Тім Кук та Ілон Маск нібито обговорювали покупку Apple компанії Tesla, при цьому Ілон Маск заявив, що хоче стати генеральним директором.

Книга "Боротьба за владу: Tesla, Ілон Маск і пропозиція століття" викликала багато запитань / Фото Amazon

У книзі йдеться, що Тім Кук нібито відразу ж погодився, але Ілон Маск пояснив, що хоче стати генеральним директором Apple. У відповідь на це глава Apple грубо відповів Ілону Маску і діалог припинився.

У компаніях Apple і Tesla одразу ж спростували факт такого діалогу. Щобільше, Ілон Маск стверджує, що ніколи не спілкувався з Куком, а Тім Кук, що ніколи не мав бесід із засновником Tesla

Наміри продати Tesla Apple все ж були

Водночас спростовуючи факт спілкування із Тімом Куком, Ілон Маск підтвердив, що в нього була ідея запропонувати Apple купити Tesla за 60 мільярдів доларів. Проте в Apple відмовилися від зустрічі та обговорення угоди.

Ілон Маск також наголошує, що на той час Tesla коштувала лише 6% від її актуальної вартості.

Книга нудна та фальшива, – Ілон Маск

Ілон Маск також стверджує, що більша частина інформації в цій книги є фальшивкою.

Гіґґінсу вдалося зробити свою книгу одночасно фальшивою і нудною,

– написав очільник Tesla у твітері.

Також за результатами пояснень автора, щодо джерел інформації стало зрозуміло, що Ілон Маск не брав участь в написанні книги "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century".