Я мушу запустити цю бісову ракету, – спалахи гніву Ілона Маска шокували топменеджерів Tesla

У новій книзі "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century" автор вперше показав Ілона Маска у новому світлі. Спалахи гніву, звичка зриватись на топменеджерів та вбачання у всьому загрози для Tesla – нові епізоди із життя ексцентричного мультимільярдера.