Міністр зазначив, що зараз запроваджуються РРО, і цей процес потрібно продовжити, тому що він є чисткою системи. Якщо влада хоче рухатись у правильному напрямку, на думку Марченка, потрібно все робити поступово, без жорстких обмежень – запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою.

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Основні тези Марченка

Марченко наголосив, що будь-яке рішення у питаннях про ФОПів він би ухвалював з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв цієї сфери.

Враховуючи чутливість питання ФОПів для суспільного і політичного середовища, я б їх не чіпав. Сергій Марченко Міністр фінансів України

Коментуючи нову податкову реформу авторства Данила Гетманцева, що передбачає зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, Марченко повідомив, що поки що ця ідея не обговорюється системно, і наразі відбуваються лише експертні обговорення.

Посадовець додав, що Міністерство фінансів готове розглядати будь-які зміни податкового законодавства, якщо вони матимуть певні компенсатори щодо впливу на бюджет.

"Якщо ми, Мінфін, втратимо 100 мільярдів гривень від цієї прекрасної ініціативи, то на ці 100 мільярдів не профінансуємо якісь видатки, або нам потрібно буде знайти додаткові джерела доходів", – наголосив Марченко.

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Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує або об'єднати ПДФО, ЄСВ і військовий збір, зменшити ефективну ставку або зменшити ПДФО і скасувати військовий збір. Крім того, посадовець заявив про необхідність "звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юридичними особами".