Xiaomi шокує прибутками: США зняли санкції проти компанії

У Xiaomi звітують про значний зріст прибутків за перший квартал після скасування судом округу Колумбія санкцій американського оборонного відомства щодо китайського гіганта ринку смартфонів та електроніки. Прибутки компанії у першому кварталі поточного року вже перевершили ринкові оцінки та досягли 1,2 мільярда доларів

Чистий прибуток Xiaomi Corp в першому кварталі зріс на 260,6% і перевершив прогнози завдяки зростанню продажів по всьому світу, оскільки США скасували обмеження введені колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо китайського гіганта ринку смартфонів.

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Компанія з Пекіна, яка в першому кварталі стала третім за величиною у світі постачальником смартфонів, повідомила в середу 26 травня про перевищення суми очікування чистого прибутку. Чистий квартальний прибуток Xiaomi склав 7,8 мільярда юанів (1,2 мільярда доларів США) за перші три місяці 2021 року, в порівнянні з 2,15 мільярда юанів (340 мільйонів доларів США) за аналогічний період 2020 року. Це перевищило консенсус-прогноз ринку у розмірі 5,07 мільярда юанів (790 мільйонів доларів), отриманий в результаті опитування аналітиків виданням Bloomberg.

Водночас виторг Xiaomi зріс на 54,7% до 76,9 мільярда юанів (12,03 мільярда доларів США) з 49,7 мільярда юанів (7,77 мільярда доларів США) за перший квартал 2020 року. Зростання стало можливим завдяки високим обсягами поставок смартфонів на внутрішньому і зовнішньому ринках та перевищило ринкові прогнози в розмірі 74,38 мільярда юанів (11,64 мільярда доларів).

Офлайн-магазин Xiaomi у Китаї / Фото Scmp

Акції Xiaomi досягли тримісячного максимуму в середу 26 травня 2021 року після того, як компанія оголосила перед звітом про доходи за перший квартал, що суд США зняв з неї статус "комуністичної китайської військової компанії" (CCMC) і скасував всі обмеження на покупку або володіння її акціями громадянами США. У середу вартість акцій компанії зросла на 1,4 відсотка.

Окружний суд США округу Колумбія видав остаточне рішення, яке скасовує присвоєння Міністерством оборони США компанії Xiaomi статусу CCMC,

– йдеться в заяві компанії від 26 травня 2021 року.

Попереднє рішення суду, яке аналогічне остаточному було винесено, ще 12 березня цього року, однак кінцевий результат судового позову Xiaomi до американського міністерства оборони став відомий лише зараз.