Відновлення економіки після затяжного періоду стагнації, яку спричинила пандемія COVID-19, не лише спричинило підвищення продажів смартфонів, а й призвело до змін у першій трійці лідерів.

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Компанія Samsung залишилась провідним виробником з часткою в 19% проданих смартфонів у світі. Китайський гігант електроніки Xiaomi, завдяки стрімкому зростанню продажів – на 83%, вперше в історії посів друге місце з часткою 17%. Apple зайняла третє місце з часткою 14%, а китайські виробники смартфонів Vivo та Oppo зберегли високі темпи зростання і завершили другий квартал 2021 року у п'ятірці лідерів, маючи в активі по 10% ринку смартфонів.

Де найбільше зросли продажі Xiaomi

Проведене аналітиками дослідження Canalys свідчить про стрімке зростання поставок смартфонів Xiaomi у Латинській Америці – більше ніж на 300%.

Xiaomi стрімко розвиває свій закордонний бізнес. Наприклад, поставки компанії виросли більш ніж на 300% в Латинській Америці, на 150% в Африці та на 50% у Західній Європі.

– сказав керівник дослідницького відділу Canalys Бен Стентон, коментуючи результати дослідження.

Xiaomi обігнав Apple/ Фото Canalys

Xiaomi трансформує бізнес-модель: з претендента в конкурента

Аналітики зазначають, що в міру зростання продажів компанія Xiaomi розвивається та активно трансформує свою бізнес-модель з претендента в конкурента. Реалізуючи такі ініціативи, як консолідація партнерів по каналах збуту і більш ретельне управління старими запасами на відкритому ринку.

Проте, компанія Xiaomi як і раніше орієнтована на масовий ринок, і в порівнянні з Samsung і Apple її середня продажна ціна смартфонів дешевша приблизно на 40% і 75% відповідно.

Китайські виробники хочуть "посунути" Samsung і Apple з ніші High-End смартфонів

Основним пріоритетом для Xiaomi у 2021 році є зростання продажів своїх висококласних пристроїв, таких як Mi 11 Ultra.

Дивіться проморолик Mi 11 Ultra:

Проте, на думку експертів, це буде "важка битва", оскільки Oppo і Vivo переслідують ту ж мету, і обидві компанії готові витрачати великі кошти на маркетинг.

Основна маркетингова ціль Oppo і Vivo – "розкрутка" брендів, чого не робить зараз Xiaomi.

Xiaomi планує випередити Samsung і стати №1 у світі

На сьогодні всі виробники смартфонів ведуть вкрай напружену боротьбу за забезпечення поставок компонентів в умовах глобального дефіциту. Проте навіть у такому режимі роботи Xiaomi вже визначила наступний крок: витіснити Samsung з першого місця і стати найбільшим у світі виробником смартфонів