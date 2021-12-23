WSJ пише, що Ілон Маск хоче таємно придбати нерухомість: мільярдер наполягає, що це брехня

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск буцімто хоче таємно придбати новий маєток після того, як публічно продав всю свою попередню нерухомість. Про це написало видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні анонімні джерела.

Крім того, за інформацією видання, мільярдер вже близько року мешкає в будинку близького друга, підприємця Кена Говері, а не в орендованій квартирі площею 37 квадратних метрів, як він раніше заявляв. Проте найбагатша людина світу наполягає, що матеріал The Wall Street Journal – брехня.

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Чи справді Маск хоче придбати новий маєток

У травні минулого року Маск заявив, що позбудеться майже всього свого майна, тому що хоче присвятити себе Марсу, а матеріальні цінності на Землі "тягнуть його вниз". Він почав розпродавати власну нерухомість, а у грудні 2021 року позбувся свого останнього маєтку.

Журналісти WSJ пишуть, що насправді Маск вже понад рік живе в особняку свого друга Кена Говері, поки той подорожує світом. Маєток площею близько 740 квадратних метрів і вартістю 12 мільйонів доларів розташований в елітному районі Остіна, штат Техас. На території є басейн, джакузі і приватний пірс для пришвартовування човнів.

Маєток, у якому зараз нібито живе Ілон Маск / Фото Picometry

Крім того, за інформацією видання, Ілон Маск таємно підшуковує собі власний маєток в Остіні: він вже найняв декілька рієлторів і розглядає можливі варіанти. Одним з них буцімто став будинок ювелірної дизайнерки Кендри Скотт, однак угода не відбулась, оскільки мільярдер декілька разів не прийшов на огляд апартаментів.

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До слова, після публікації матеріалу WSJ, Кен Говері встиг дати коментар ЗМІ, у якому заявив, що інформація не відповідає дійсності.

Стаття The Wall Street Journal – брехня. Я не живу там і не збираюсь купувати будь-яку нерухомість,

– прокоментував сам Ілон Маск.

Разом з тим найбагатший мільярдер світу іронічно відповів на публікацію WSJ у твітері: "Але ж якого кольору наволочки? Ми повинні знати ці важливі деталі!"